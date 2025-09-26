< sekcia Šport
Banská Bystrica utrpela prvú prehru, Slovanu podľahla 4:5
Slovan vyhral tretí zápas za sebou.
Banská Bystrica 26. septembra (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica utrpeli prvú prehru v novom ročníku Tipsport ligy. V piatkovom dueli 6. kola podľahli doma bratislavskému Slovanu 4:5 po predĺžení a prišli o post lídra tabuľky.
Slovan vyhral tretí zápas za sebou. Domáci viedli v stretnutí už 4:1 hetrikom Turnbulla, lenže po päťminútovom treste pre Faitha hostia vyrovnali tromi presnými zásahmi v presilovke a napokon zlomili duel v extra čase zásluhou Bondru.
Turnbull bol v úvode pri chuti a v dvanástej minúte dokonal hetrik. Kiviaha nahradil v bránke hostí Andrisik a ten lovil puk zo siete po bekhendovom blafáku Šoltésa v 27. minúte – 4:1. Slovan postavilo na nohy vylúčenie Faitha na päť minút plus do konca zápasu. Počas dlhej presilovky vyrovnal na 4:4. V tretej tretine už gól nepadol a v predĺžení potom uspel pri pravej žrdi pohotový Bondra.
Tipsport liga - 6. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava 4:5 po predĺžení (3:1, 1:3, 0:0 – 0:1)
Góly: 1. Turnbull (Faith, Myklucha), 11. Turnbull (Lucas, Myklucha), 12. Turnbull (Lucas, Myklucha), 27. Šoltés – 2. Bondra (Maier), 33. Acolatse, 35. Acolatse (O´Connor, Elson), 38. O´Connor (Peterek), 63. Bondra (Acolatse). Rozhodovali: Žák, Krajčík – Hercog, Vyšný, vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše Faith (B. Bystrica) 5+DKZ za podkopnutie, presilovky 1:3, oslabenia: 0:0, 2816 divákov
B. Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, D. Stránsky, Macejko – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – Žiak, Ondrušek, Matoušek
Slovan: Kiviaho (12. Andrisík) – Acolatse, Ličko, O´Connor, Maier, Kráľovič, Fabuš, Bačik – Varga, Marcinko, Takáč – Bondra, Elson, Dmowski – Šimun, Peterek, Jendek – Petriska, Solenský, Kukumberg
Hlasy po zápase:
Vlastimil Wojnar, tréner Banskej Bystrice: „Berieme to tak, že máme bod, aj ten sa počíta. Stalo sa, čo sa stalo, človek to už nevráti. Asi sme si viac než bod dnes nezaslúžili. Zápas bol rozohraný na tri body, zvlášť po tom, ako sme dali gól na 4:1. Ak by sme to takto dohrali do konca druhej tretiny, teda bez gólu, asi to dotiahneme v pohode do víťazného konca. Prišiel však zbytočný faul, no je to hokej, stáva sa to. Mrzí nás, že sme prišli v päťminútovom oslabení o trojgólové vedenie a nedotiahli sme to napokon do výhry. Bolo to ovplyvnené okolnosťami, ktoré sa stali. Nič sa s tým už nedá robiť. Držíme si aspoň bodovú šnúru šiestich zápasov, čo je tiež dôležité na začiatku sezóny.“
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana Bratislava: „Vedeli sme kam ideme, teda k lídrovi a veľkému favoritovi súťaže. Sme teda radi, že sme v Banskej Bystrici napokon vyhrali, obzvlášť po tom, ako sme boli dole za výsledku 4:1 pre domácich. Nevzdávali sme sa však. Hrali sme to, čo sme chceli hrať. Samozrejme pomohla nám päťminútová presilovka, v ktorej sme dali tri góly. Otočili sme vďaka nej zápas. Sme teda radi za túto výhru, ale je iba september. Pripravujeme sa už na ďalšieho silného súpera v nedeľu. A makáme ďalej.“
