TIPSPORT LIGA: Banská Bystrica zdolala v šlágri Slovan Bratislava

HC'05 iClinic Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 – 1:0)



Góly: 20. Lamper (Bartánus, Cardwell), 65. Hickmott (Southorn) – 57. Puliš (Meszároš, Štajnoch). Rozhodovali: Štefik, M. Valach – J. Konc ml., Krajčík, vylúčení: 5:7, navyše: Abdul (Slovan) 10+DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 1:1. oslabenia: 0:0, 2563 divákov



Banská Bystrica: Beskorowany – Ďatelinka, Mihálik, Cardwell, Southorn, J. Brejčák, Nemčík, Petrinec – Lamper, Bubela, Bartánus – Jääskeläinen, Hickmott, Hrnka – Šille, Gabor, Kabáč – Sojka, Tamáši, Fafrák



Bratislava: Habal – Sersen, Bačik, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Marek Hudec – Puliš, Zigo, Abdul – R. Žitný, Viedenský, Matoušek – Jendek, Kytnár, Š. Petráš – Marek Sloboda, Urbánek, R. Bondra



HK Dukla Trenčín – MAC Újbuda 8:2 (4:1, 2:0, 2:1)



Góly: 9. Sojčík, 17. Hecl (Sádecký), 18. McCormack (Sojčík, Kajínek), 19. Alderson (Mikyska), 35. Alderson (Mikyska, McCormack), 39. Bartovič (Valach), 45. Hecl (McCormack, Valach), 51. Alderson (Mikyska) – 14. Stretch (Terbócs), 58. Stretch (Pitt, Sofron). Rozhodovali: J.Tvrdoň, Baluška – Frimmel, Valo, vylúčení: 5:4 na 2 min, Orbán (MAC) 10 minút za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2020 divákov



Trenčín: Valent - McCormack, Starosta, Bokroš, Štach, Sládok, Kajínek, Stacha – Alderson, Mikyska, Bezúch – Bartovič, Sádecký, Hecl – Chromiak, Balán, Lapšanský – Hlinka, Švec, Sojčík – Valach



MAC: Halász (19. Bálisz) - McNally, Macaulay, Garát, Carlisle, Poszgai, Fejes, Blake Orbán, Schlekmann – Brance Orbán, Langkow, Bodó – Klempa, Stretch, Sofron – Kreisz, Pitt, Terbócs – Pápa, Majoross, Szigeti

HK Dukla Ingema Michalovce - DVTK Jégesmedvék Miškovec 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)



Góly: 36. Mašlonka (Dalhuisen, Korhonen), 54. Korhonen (Lalancette), 59. Spilar (Galamboš) - 13. Dudás (Vandane), 17. D. Rodman, 20. D. Rodman (Ross, Harrison), 24. Harrison (Goz, Vojtko), 25. D. Rodman, 43. St. Pierre (Galanisz, Beauvilier). Rozhodovali: Snášel, Kalina - Ordzovenský, Smrek, vylúčení: 3:6, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2872 divákov



Michalovce: Surák (21. Trenčan) - Dalhuisen, Ventela, Hančák, Mesikammen, Bdžoch, Kolba, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Mašlonka - Juusela, Galamboš, Spilar - Safaralejev, Linet, Giľák - Chalupa, Šimun, Hvila - Borov



DVTK: Rajna - Ross, Dudás, Láda, Vandane, Goz, Vojtkó, D. Kiss - Beauviller, Vas, Reszegh - Harrison, St. Pierre, Rodman - Miskolcczi, Galanisz, P. Kiss - Lovei

HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



Góly: 12. Kerbashian (Nemec, Koyš), 24. Morrison (Kerbashian, Yellow Horn) - 50. Hruška (Stupka, Pospíšil) Rozhodovali: Nikolic (Rak.), Müllner - Synek, Kacej, vylúčení: 3:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2667 divákov



Nitra: Hanuljak – Mezei, Morrison, S. Rácz, M. Versteeg, A. Sloboda, Kubka, Korím, Š. Nemec – Scheidl, Kerbashian, Yellow Horn – Tábi, Kollár, Koyš – Buček, Čaládi, Fominych – Hrušík, Minárik, Csányi



Nové Zámky: Pavlas – Ordzovenský, Hatala, Fereta, Drtina, Mikuš, Pavúk, Šmach – Stupka, Hruška, Pospíšil – Jurík, Urban, Fábry – Rogoň, Holovič, Mikula – Andrisík, Giertl, Múčka

HK Poprad - HC 07 Orin Detva 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 22. Paukovček (Ťavoda, Jacobs), 31. Zagrapan (Bjalončík), 47. Svitana (tr.s.). Rozhodovali: Korba, Rencz – Jobbágy, Kis-Király, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1294 divákov



Poprad: Vošvrda – Kozák, Brejčák, Erving, Ulrych, Fabian, Ťavoda, Česánek – Handlovský, Preisinger, Vandas – Bjalončík, Zagrapan, Svitana – Jacobs, Paukovček, Karterud – Matej Paločko, Mlynarovič, Kundrik – Králik

Detva: Petrík – Chovan, F. Fekiač, Golian, Kuklev, Gachulinec, Jendroľ, Turan – Šišovský, Zuzin, Sýkora – Gašpar, Valent, Žilka – Ľupták, Podešva, Král – Čenka, V. Fekiač, Čacho – Török



Na snímke radosť hráčov Košíc po strelenom góle v zápase 29. kola Tipsport ligy HC Košice - HKM Zvolen v Košiciach 6. decembra 2019. Foto: TASR - Roman Hanc

HC Košice - HKM Zvolen 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)



Góly: 10. Milý (Faith, Jokeľ), 10. Vrábeľ (Růžička, Majdan), 41. Haščák (Skokan, Květoň), 59. Rapáč (Skokan, Haščák) - 7. Tibenský (Betker, Mráz). Rozhodovali: Orolin, Kókai - Soltész (obaja Maď.), Rojík, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4581 divákov.



HC Košice: Košarišťan — Růžička, Čížek, Cibák, Slovák, Koch, Michalčin, Zeleňák — Haščák, Bortňák, Květoň — Klhůfek, Skokan, Rapáč — Belluš, Vrábeľ, Majdan — Jokeľ, Faith, Milý



HKM Zvolen: Tomek — Drgoň, Corrin, Betker, Maier, Meliško, Švarný, Fatul — Mráz, Trotter, McPherson — Thompson, Špirko, Tibenský — Štrauch, Petráš, Bonis — Kolenič, Halama, Marcinek - Chlepčok

Tabuľka:



1. Slovan Bratislava 28 16 5 2 5 95:53 60



2. Banská Bystrica 27 15 5 2 5 79:49 57



3. Košice 26 13 6 2 5 79:51 53



4. Zvolen 27 15 0 1 11 83:72 46



5. Trenčín 26 12 3 3 8 80:62 45



6. Poprad 27 12 2 4 9 77:63 44



7. Michalovce 27 11 1 5 10 69:73 40



8. Miškovec 27 10 3 3 11 74:67 39



9. Nitra 27 10 1 5 11 67:74 37



10. Detva 27 8 3 1 15 67:89 31



11. MAC Újbuda 27 7 1 3 16 77:105 26



12. Nové Zámky 27 6 2 0 19 65:97 22



13. L. Mikuláš 25 5 2 3 15 41:98 22



Banská Bystrica 6. decembra (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica triumfovali v "" šlágri 29. kola Tipsport Ligy nad HC Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení a natiahli víťaznú šnúru na päť zápasov. Náskok Slovana na čele tabuľky skresali na tri body, navyše majú zápas k dobru.Rozhodujúci gól zaznamenal 55 sekúnd pred koncom nadstaveného času Kanaďan Jordan Hickmott. Kouč Banskej Bystrice Dan Ceman tak oslávil víťazstvom jubilejný stý ligový duel na striedačke tímu. Slovan prerušil trojzápasovú sériu výhier. Slávnostné buly pred zápasom vhodil kapitán slovenskej futbalovej reprezentantácie Marek Hamšík.Košice vyhrali nad HKM Zvolen 4:1. Do vedenia išli hostia gólom Jozefa Tibenského, "" však ešte v prvej časti otočili skóre vo svoj prospech. Košičania si víťazstvom upevnili tretiu priečku, Zvolenčania sú po štvrtej prehre po sebe na 4. mieste.Šieste víťazstvo za sebou dosiahol Poprad a v tabuľke je šiesty. V piatok doma zdolal Detvu 3:0 už bez francúzskeho reprezentanta Guillaumeho Leclerca, ktorý pod Tatrami skončil na vlastnú žiadosť pre nízku vyťaženosť na ľade a nespokojnosť zo svojou úlohou v tíme.Hokejisti piateho Trenčína deklasovali MAC Újbuda Budapešť 8:2. Hetrikom sa blysol kanadský útočník Brandon Alderson. Nitra zdolala Nové Zámky 2:1, "" tak bodovali po štvrtý raz za sebou. Michalovce prehrali s Miškovcom 3:6. K triumfu hostí prispel hetrikom David Rodman.Domáci nastúpili v charitatívnych dresoch, no v prvej tretine mali o niečo viac šancí hostia. Hneď v úvode Zigo, na opačnej strane to skúšal štvrtý bystrický útok, konkrétne Tamáši s Fafrákom. V polovici tretiny mal Slovan mierny tlak, ale Beskorowanyho podržal svoj tím, najbližšie ku gólu mal Abdul. Barani potom nevyužili presilovku a po nej mohli pykať, pretože sa do šance dostal znovu Zigo, no tentoraz úradovali betóny gólmana HC '05. V sedemnástej minúte zaujal prienik Tamášiho, ale Habal nekapituloval. Prekonal ho napokon až tesne pred prestávkou v presilovke Lamper, ktorý úspešne tečoval strelu Bartánusa – 1:0.V druhej tretine zaujali rýchle protiútoky na oboch stranách. Nebezpečnejší boli hostia, no Abdul recept na Beskorowanyho opäť nenašiel. Potom mohol zvýšiť na 2:0 Hrnka, bol voľný na pravej strane, ale zle trafil puk. Z dvoch metrov neuspel pred bratislavským brankárom ani Gabor. Početnú výhodu si zahrali v polovici stretnutia aj Slovanisti, ale nehrozili v nej. Následne mali k dispozícii až dve presilovky Bystričania a hoci si vytvorili tlak i šance, skóre po koncovkách Hickmotta a Jääskeläinena nemenili.Tretiu tretinu začali domáci aktívne, snažili sa pridať druhý gól, ale nepodarilo sa im to. Naopak boli to hostia, ktorí mali šancu na vyrovnanie. Po chybe Sojku strieľal z medzikružia Zigo, Beskorowany bol proti. V 51. minúte išiel na trestnú lavicu za vrazenie Southorna na mantinel produktívny útočník Slovana Abdul. A keďže sa mu nepáčil osobný trest, dostal ďalší do konca stretnutia. Majster však presilovku nevyužil a hneď po nej dostali túto možnosť aj Bratislavčania, dokonca hrali 26 sekúnd v piatich proti trom a hoci toho nevyužili, neskôr odvolali brankára, hrali v šiestich proti štyrom a radovali sa. Po strele Meszároša sa ujal teč Puliša – 1:1. Duel teda dospel do predĺženia, v ktorom nevyužil veľkú príležitosť produktívny obranca HC '05 Southorn zoči – voči Habalovi. Mrzieť ho to napokon nemuselo, pretože 55 sekúnd pred koncom po jeho prihrávke vsietil víťazný gól z pravej strany Hickmott, keď prestrelil brankára hostí – 2:1.."."Predchádzajúci vzájomný duel Trenčína s Budapešťou pred dvoma týždňami skončil jednoznačným triumfom Dukly (9:2). Po opatrnom začiatku ako prví pohrozili domáci hokejisti. V 8. minúte Heclovu šancu chytil Halász a dorážka Štacha skončila na žŕdke. Dukla sa do vedenia dostala o minútu neskôr. Nahodený puk chcel Halász rozohrať, no trafil Sojčíka, ktorý z uhla poslal puk do prázdnej bránky. Vyrovnať sa hosťom podarilo v 14. minúte. Priestor dostal Stretch a prestrelil Valenta. Záver úvodného dejstva patril vojakom. V 17. minúte Sádecký ideálne našiel pred bránkou Hecla a bolo 2:1. O minútu neskôr Sojčík prihral do tandemu McCormackovi a ten prestrelil gólmana hostí. Z domácej strany to nebolo všetko. Už o 36 sekúnd neskôr Alderson svojím prvým zásahom v zápase vyhnal Halásza z bránky.Úvod druhej časti hry patril hosťom z Budapešti. Sofronovu prihrávku spoza bránky nedokázal Klempa usmerniť do siete. Terbócsov teč Valent zachytil telom. Góly napokon padli na opačnej strane klziska. Po vzájomnom vylúčení Balána s Orbánom viac priestoru na ľade využil Alderson, ktorého strela z voleja skončila za Báliszovým chrbtom. V závere druhej tretiny pridal šiesty gól Trenčanov kapitán Bartovič.Dukla pokračovala v kanonáde aj v záverečnej tretine. McCormack nahodil v 45. minúte puk na bránku, ktorý Báliszovi vypadol a pohotový Hecl ho dorazil do siete. O dve minúty neskôr Bezúchovu tvrdú strelu zneškodnil brankár. V 51. minúte zavŕšil hetrik Alderson, keď mu puk poslal do ideálnej palebnej pozície medzi kruhy Mikyska. Dve minúty pred koncom uzavrel skóre na 8:2 v presilovej hre Stretch, ktorý nemal po prihrávke Pitta problém trafiť odkrytú bránku.."Zápas začali lepšie hostia, ktorí štyri zápasy v rade nebodovali. Už v tretej minúte mohol otvoriť skóre Jesse Dudas, Surák ale ramenom vyrazil jeho strelu. Naturalizovaný Kanaďan si to všetko vynahradil v trinástej minúte, keď v presilovej hre nedal Surákovi šancu. Hostí gól nakopol. V sedemnástej minúte využil chybu Lalancetteho slovinský útočník David Rodman, ktorý strelil druhý gól Miškovca. Ten istý hráč sa gólovo presadil aj v poslednej minúte tretiny, keď zvýšil už na 3:0.Druhú tretinu začali Michalovčania minútovou presilovkou o dvoch hráčov, ktorú však nevyužili a potom za to pykali. V 24. minúte sa presadil Ryan Harrison. O minútu neskôr zavŕšil Hetrik Rodman a zvýšil už na 5:0. V 36. minúte konečne skórovali aj Michalovčania, keď v presilovke Mašlonka upravil na 1:5. V tretej tretine sa obraz hry nezmenil. Maďarský tím kontroloval priebeh hry a v 43. minúte St. Pierre poslal DVTK opäť do päťgólového vedenia. Potom sa už k slovu dostali aj Michalovčania, ktorí gólmi Korhonena a Spilara už len skorigovali nepriaznivý stav na konečných 3:6..": "."Úvodnú šancu krajského derby mal v 2. minúte domáci Rácz, ktorý sa pekne uvoľnil, ale Pavlas bol pozorný. V Nitra aréne sledovali diváci upracovaný hokej a šancí bolo minimum. Jediné vážnejšie ohrozenie Hanuljaka prišlo v 7. minúte po strele Drtinu. Prvý gól v zápase strelil útočník "Corgoňov" Kerbashian.V druhej tretine bola lepším mužstvom Nitra. Hostia boli nedisciplinovaní a v 24. minúte pykali. Pri dvojnásobnej početnej výhode napriahol Morrison a prestrelil Pavlasa - 2:0. V polovici stretnutia sa dostal do úniku Mikula, ale tiesnený nezakončil razantne. Gólový rozdiel mohol byť vyšší, ale Koyš ani Kollár neprekonali Pavlasa.Brankár hostí sa vyznamenal hneď na začiatku tretej tretiny, keď si akrobaticky poradil so strelou Yellow Horna. Nové Zámky zlepšili hru a pred Hanuljakom si vytvárali viac šancí ako v predošlých tretinách. V 44. minúte dostal prihrávku za obranu Andrisík, no Hanuljak odolal. Zámčania zlepšený prejav pretavili aj na gól z hokejky Hrušku. V záverečnej minúte mal šancu na vyrovnanie Jurík, ale Hanuljak jeho zakončenie chytil hranou betónu a zachránil Nitru pred bodovou stratou.: ".“: "."Kontrolu nad priebehom prvej tretiny mali "", ktorí hostí k ničomu nepustili. Popradčania však zahodili viaceré sľubné šance. Tutovku spálil americký útočník Jacobs, po strele Ervinga zazvonila konštrukcia Petríkovej bránky.Po bezgólovej prvej tretine sa všetko podstatné udialo v prostrednej časti hry. Hneď v jej úvode udreli "". V 22. minúte sa dorážkou pomedzi Petríkove betóny prezentoval Paukovček. Druhú presilovku v stretnutí zahrali domáci veľmi dobre. Zagrapan však nastrelil iba konštrukciu bránky. Po Svitanovej riskantnej prihrávke sa do úniku 2 na 1 dostala dvojica hostí Sýkora a Valent, ktorého Vošvrda však zakročil skvelým zákrokom. Vyrovnanie mal na hokejke i Kráľ, ten však pred popradskou bránkou neuspel ani na dvakrát. Napokon zahrmelo na opačnej strane. Hostia trestuhodne nevyhodili puk z obrannej tretiny. Bjaločník našiel pred bránkou osamoteného Zagrapana, ktorý si hravo poradil s bezmocným Petríkom - 2:0. V 39. minúte Detva znížila na rozdiel gólu. Ten však po konzultácii s videorozhodcom neplatil, keďže bol dosiahnutý nedovoleným spôsobom pohybom ruky.Ku kontaktnému gólu mali hostia blízko v 43. minúte počas početnej výhody. Podešva však iba orazítkoval žrď Vošvrdovej bránky. Vzápätí si presilovku zahrali aj domáci. V nej unikol fínsky obranca Erving, ktorý bol pred Petríkom faulovaný. Z nariadeného trestného strieľania profitoval po peknom blafáku Patrik Svitana - 3:0. V závere sa často vylučovalo na popradskej strane. Napriek tomu si brankár Vošvrda udržal už štvrté čisté konto v sezóne.: "."Prvá tretina priniesla zaujímavý hokej, viacero súbojov i góly. V 7. minúte sa hostia dostali k prvej presilovke a v nej Tibenský prekonal Košarišťana - 0:1. Krátko na to bol blízko k vyrovnaniu Skokan, dorážkou však neprekonal Tomeka. V 10. minúte sa to však podarilo Milému, ktorý zblízka dostal puk do zvolenskej bránky. Už o 39 sekúnd išli "oceliari" do vedenia, Tomek kapituloval po strele Vrábeľa - 2:1. Aj v ďalších minútach prvej tretiny videli diváci viacero presiloviek, gól však už nepadol.Hostia mohli vyrovnať v 22. minúte, únik dvojice Corrin - Thompson zmaril pohotový brankár Košarišťan. Atraktívny hokej neustal ani v druhej časti, brankári v nej viackrát podržali svoje tímy.Dôležitý gól na 3:1 domáci dosiahli po 46 sekundách tretej časti, keď obliehanie zvolenskej bránky počas presilovky zakončil Haščák. Ďalší priebeh tretej tretiny bol najmä o obojstrannom strážení defenzívy, domáci sa sústredili na aktívne bránenie dvojgólového náskoku. Zvolenčania skúsili v závere zápasu aj hru bez brankára, tá však priniesla gól Rapáča, ktorý uzavrel na konečných 4:1.: "."