Budúci ročník hokejovej Tipsport Ligy bez budapeštianskeho MAC

Budapešť 4. mája (TASR) - Maďarský hokejový tím MAC Újbuda nebude od nasledujúcej sezóny pôsobiť v slovenskej Tipsport Lige, ale vráti sa do Erste Ligy. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke a pre TASR to potvrdil aj riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner.



Dôvod rozhodnutia MAC je neistá finančná situácia, keďže maďarská vláda pozastavila pre pandémiu koronavírusu dotácie pre športové kluby a MAC má ťažkosti aj s hľadaním iných sponzorov. "Zo známych dôvodov, epidémia a jej ekonomické a sociálne dopady, je finančná situácia klubu neistá a po protichodných informáciách o slovenskej súťaži sa majitelia klubu rozhodli odhlásiť z nasledujúcej sezóny Tipsport Ligy," píše sa na stránke klubu.



Ten by mal pôsobiť pod novým názvom MAC HKB Újbuda, keďže sa spojí so spoločnosťou KMH. Tá vlastní licenciu na účasť v Erste Lige klubu Hokiklub Budapešť, ktorý skončil v základnej časti sezóny 2019/2020 na predposlednom mieste. MAC sa chce opierať najmä o služby odchovancov, ktorí majú skúsenosti z TL či Erste Ligy, no sľubuje aj posily.



"Informoval ma o tom generálny sekretár Maďarskej hokejovej federácie Levente Sipos. V princípe to berieme na vedomie ako fakt, že tento klub sa nebude hlásiť do TL v nasledujúcej sezóne. No podľa existujúcej zmluvy, ktorú máme podpísanú ešte na jeden rok, tak maďarský zväz má stále dve garantované miesta pri splnení všetkých podmienok našej zmluvy. To znamená, že má stále právo určiť dva maďarské kluby, ktoré by sa v nasledujúcej sezóne hlásili do Tipsport Ligy," uviedol pre TASR šéf Pro-Hokeja.



Lintner však počíta s tým, že v súčasnej situácii ovplyvnenej pandémiou koronavírusu sa spoločná zmluva bude otvárať: "Už som to deklaroval, že v tejto situácii som pripravený zmluvu otvoriť a prerokovať ju podľa nových aktuálnych podmienok. K tomuto kroku príde veľmi skoro, no nie predtým, ako formálne uzavrieme aktuálnu sezónu s maďarskou stranou."



Spolu s MAC pôsobil v Tipsport Lige aj druhý maďarský klub DVTK Miškovec. Podľa Lintnera nie je jeho budúcnosť v súťaži ohrozená. "Nemáme si prečo myslieť, že by DVTK nemal záujem pôsobiť a hlásiť sa na nasledujúcu sezónu do ligy. Ale nechcem predbiehať rokovania. Máme aj výrazné skúsenosti s ďalšími maďarskými klubmi, ktoré pôsobili v našom Vyšehradskom pohári," dodal Lintner.



Oba maďarské tímy vstúpili do TL pred sezónou 2018/2019. V prvom ročníku pôsobenia skončil DVTK tesne pred bránami play off, MAC si účasť vo vyraďovačke vybojoval v kvalifikačnom predkole. Vo štvrťfinálovej sérii podľahol Zvolenu 1:4 na zápasy. V predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 bojovali maďarskí zástupcovia o play off v skupine o 7. až 12. miesto, tri kolá pred skončením základnej časti mal šancu na postup už iba Miškovec.