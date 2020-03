HC Slovan pre pandémiu utlmil činnosť

Bratislava 31. marca (TASR) – Hokejový klub HC Slovan Bratislava sa na základe rozhodnutia akcionárov spoločnosti v dôsledku situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu a následným predčasným ukončením tipsportligovej sezóny rozhodol utlmiť svoju činnosť. Súčasné zmluvy s hráčmi A mužstva, ako aj členmi realizačného tímu nebudú predĺžené, informoval klub na svojej oficiálnej stránke.



"Vzhľadom na to, že vývoj situácie je vážny a čas návratu k bežnému fungovaniu športových súťaží je momentálne veľmi neistý, je klub HC Slovan Bratislava nútený prijať opatrenia na zabezpečenie svojej budúcej existencie. Súčasné zmluvy s hráčmi A mužstva, ako aj členmi realizačného tímu nebudú predĺžené. Pracovný pomer skončí aj väčšine zamestnancov klubu. Zároveň budú k 31. marcu 2020 ukončené všetky dodávateľské a marketingovo-obchodné zmluvy, ktoré vzhľadom na pandémiu koronavírusu nie je možné ďalej vzájomne plniť, resp. ich plnením by klubu vznikali výdavky," uviedol klub na webe hcslovan.sk.



"Akcionári HC Slovan Bratislava museli prikročiť k týmto opatreniam v záujme záchrany existencie samotného klubu. Predčasné ukončenie sezóny má na klub, podobne ako na veľkú väčšinu športových klubov na Slovensku a vo svete devastačné dôsledky. Odhad finančných strát vyplývajúcich z neodohraného play off, do ktorého sa Slovan prebojoval po štyroch rokoch z druhého miesta a mal reálnu šancu na odohranie vysokého počtu domácich zápasov pred zaplnenou desaťtisícovou arénou, sa pohybuje na úrovni 1,1 milióna eur. Ide najmä o ušlé príjmy zo vstupného, prenájmu VIP lóží, ako aj nenaplnených marketingových a sponzorských zmlúv. HC Slovan Bratislava bol jedným z mála športových klubov na Slovensku, ktorý dôsledne dodržiaval Zákon o športe a v uplynulých dvoch, resp. troch sezónach boli hráči A mužstva zamestnancami klubu. Klub chce všetky svoje pracovno-právne vzťahy voči hráčom i zamestnancom vysporiadať v plnom rozsahu. HC Slovan Bratislava má naďalej záujem o spoluprácu s väčšinou úspešného kádra z tejto sezóny. Klub by rád ponúkol hráčom spoluprácu, akonáhle bude jednoznačne jasné, v akom časovom horizonte bude možné obnoviť hokejovú činnosť pred štartom ďalšej sezóny Tipsport Ligy," uvádza sa ďalej v komuniké.



Na Slovensku je k utorku večer hlásených s novým koronavírusom vyše 363 ľudí a pravdepodobne jedna obeť. Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na vyše 40.000, v 176 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u vyše 826.000 osôb.