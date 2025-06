Košice budú na úvod na ľade Slovanu, Žilina privíta Nitru

žreb 1. kola Tipsport ligy 2025/2026, piatok 12. septembra:



HC Prešov - HK Poprad



HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen



Vlci Žilina - HK Nitra



HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves



HC Slovan Bratislava - HC Košice



HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce



Bratislava 9. júna (TASR) - Hokejisti HC Košice odštartujú cestu za obhajobou majstrovského titulu v Tipsport lige v piatok 12. septembra v šlágri na štadióne Slovana Bratislava. Rozhodol o tom pondelkový žreb úvodného kola 33. ročníka najvyššej súťaže. Prvé kolo prinesie aj reprízu semifinálovej série medzi Nitrou a Žilinou. Ďalšie dvojice sú HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce, HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves. Nováčik z Prešova privíta Poprad a na programe je aj derby medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.V ročníku 2025/2026 bude mať Tipsort liga opäť dvanásť účastníkov. Prešov sa vrátil medzi elitu po dvoch sezónach v Slovenskej hokejovej lige (SHL) a nahradil v nej Nové Zámky, ktoré sa s najvyššou súťažou rozlúčili po po deviatich rokoch. V základnej časti odohrá každý z 12 tímov päťdesiatštyri zápasov. Všetky mužstvá sa navzájom stretnú štyrikrát, dvakrát doma a dvakrát vonku.Regionálne kolá sa budú hrať rovnako ako vlani, dve skupiny „východ“ a „západ“ a každý tím tak navyše odohrá ďalších desať duelov. Nastane však zmena v rozdelení, keďže postúpil Prešov, ktorý sa tak predstaví vo východnej skupine a Žilina sa naopak presunie k tímom na západe. Prvých šesť klubov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť v play off, tímy na 7.-10. mieste sa predstavia v kvalifikácii.Priamy postup a zostup nahradí baráž, do ktorej sa zapoja dva najhoršie tímy z extraligy po základnej časti a dvaja účastníci SHL. Po dlhom čase sa mení aj počet legionárov v najvyššej slovenskej súťaži. Dosiaľ mohli kluby nasadiť do súťažného zápasu sedem cudzincov, po novom ich bude iba šesť.Slovan sa teší, že privíta hneď v úvode obhajcu titulu.uviedol Lukáš Havlíček, generálny manažér Slovana. Výber súpera priali pozitívne aj v Košiciach.zdôraznil športový manažér „oceliarov“ Gabriel Spilar.V uplynulej sezóne navštívilo zápasy extraligy viac ako jeden milión fanúšikov.povedal člen ligovej rady Rastislav Konečný.V All Star formácii minulého ročníka mali prevahu hráči z Košíc a Popradu. Najlepším brankárom bol Jaroslav Janus (Košice), obrancovia Miguel Tourigny (Žilina) a Max Gildon (Košice), útočníci Samuel Buček (Nitra), Andrew Calof a Adam Cracknell (obaja Poprad).Robby Jackson z Nitry sa stal druhým držiteľom Ceny Borisa Sádeckého za najkrajší gól v extraligovej sezóne. Americký útočník sa presadil v siedmom finálovom zápase, keď upravil po akcii Miloša Bubelu na priebežných 2:1. Cenu si Jackson prevezme pred jedným z domácich zápasov Nitry v nadchádzajúcom ročníku.