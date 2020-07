TIPSPORT LIGA: Nový ročník odštartuje aj s Miškovcom 2. októbra

Zvolen 7. júla (TASR) - Maďarský klub DVTK Jegesmedvék Miškovec pokračuje v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži. Jeho štart v najbližšom ročníku schválili kluby na svojom utorkovom zasadnutí vo Zvolene. Tipsport Liga 2020/2021 tak bude mať 12 účastníkov, základná časť sa začne 2. októbra, sezóna vyvrcholí najneskôr 12. mája 2021. TASR to potvrdil dočasný riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Imre Valášek, ktorý vo funkcii nahradil odvolaného Richarda Lintnera.



"Počítame v novej sezóne s 12 mužstvami vrátane Miškovca. Dlhšie sme čakali na stanovisko predstaviteľov DVTK ohľadom predrokovaných podmienok a definitívne potvrdenie z ich strany. V pondelok nám prišiel návrh zmluvy, v ktorom sú uvedené všetky veci, o ktorých sme sa s nimi rozprávali. Nič by tak nemalo brániť Miškovcu v štarte v novom ročníku," povedal Valášek.



Kluby schválili formát súťaže, ktorý bol načrtnutý už pred týždňom. Základná časť Tipsport Ligy bude pozostávať z 50 kôl. V prvej fáze sa stretne každý s každým štyrikrát (dva zápasy doma, dva vonku), k 44 kolám sa následne pridá ďalších šesť kôl, v ktorých sa tímy stretnú na základe geografického kľúča. "Urobia sa virtuálne tri skupiny po štyroch na základe geografického rozdelenia a v rámci nich odohrajú tímy ďalších šesť zápasov - tri doma a tri vonku. Bude to aj divácky atraktívne, prinesie to ďalšie derby súboje," prezradil pre TASR šéf Pro-Hokeja a zároveň riaditeľ HC Nové Zámky.



Najlepších šesť tímov postúpi automaticky do play off, mužstvá na 7.-10. mieste si zahrajú predkolo o účasť vo vyraďovačke na tri víťazné zápasy. Pre tímy z 11. a 12. miesta sa sezóna skončí základnou časťou. Zo súťaže nikto nezostúpi, priamy postup do Tipsport Ligy si vybojuje víťaz 1. ligy.



Kluby pozorne sledujú situáciu v Košiciach, kde prebieha verejná zbierka na pomoc klubu. "Pevne veríme, že aj táto ťažká situácia sa v Košiciach zvládne. Bez Košíc to nie je ono, sú tradičný účastník, s bohatou históriou. Sme predvedčení, že napriek istým rizikám budú v ďalšej sezóne účinkovať v najvyššej súťaži," povedal Valášek a dodal, že prostredníctvom klubových webstránok sa spúšťa výberové konanie na post šéfa Pro-Hokeja.