TIPSPORT LIGA: Bratislavský Slovan možno začne play off bez divákov

Bratislava 9. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava možno začnú play off Tipsport Ligy bez divákov. V pondelok to na tlačovej konferencii načrtol primátor Bratislavy Matúš Vallo a v tejto veci v pondelok ešte zasadne vedenie klubu. Pre šíriaci koronavírus SARS-CoV-2 v hlavnom meste uzavreli v pondelok školy, zoologickú záhradu, ale aj zimný štadión Ondreja Nepelu.



"Vydali sme pokyn na zatvorenie všetkých športovísk spadajúcich pod správu mestskej firmy STaRZ, teda aj Zimného štadióna Ondreja Nepelu," uviedol Vallo. Bez divákov by mal Slovan odohrať aj posledné kolo nadstavby v nedeľu 15. marca proti Popradu. "Hokejové stretnutia sa môžu uskutočniť, ale bez prítomnosti fanúšikov. Snažíme sa obmedziť zhromažďovanie veľkého množstva ľudí na jednom mieste," dodal Vallo.



TASR požiadala o vyjadrenie aj klub HC Slovan Bratislava. "Klub vydá vyhlásenie podvečer, ihneď po zasadnutí predstaviteľov klubu," povedala riaditeľka pre vzťahy s médiami a verejnosťou Veronika Némethová.