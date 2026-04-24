Slovan zdolal Nitru 4:3 po nájazdoch
HC Slovan Bratislava - HK Nitra 4:3 pp a sn (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 1:0)
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 24. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili aj vo štvrtom finálovom dueli play off Tipsport ligy 2025/2026. Na domácom ľade zdolali v piatok HK Nitra 4:3 po nájazdoch, rozhodujúci gól strelil Tomáš Královič. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa tak ujali vedenia 3:1 a na zisk titulu potrebujú zvíťaziť už len v jednom zápase. Rozhodnúť môžu už v piatom dueli v nedeľu 26. apríla o 18.00 h v Nitre.
V piatkovom zápase išli do vedenia v druhej tretine, keď Joshua Lawrence v presilovke prekonal Janusa. O päť minút neskôr vyrovnal Samuel Takáč, ale v tej istej tretine skóroval v oslabení Jakub Lacka. Slovan potom vyrovnal v tretej tretine zásluhou Turnera Elsona, ale Lawrence svojim druhým gólom v zápase opäť potešil svoj tím. Tri minúty pred koncom však Varga v presilovke vyrovnal a poslal duel do predĺženia. V ňom mal Slovan prevahu, ale rozhodnúť museli až nájazdy a v nich boli zručnejší domáci.
finále play off Tipsport ligy - štvrtý zápas:
HC Slovan Bratislava - HK Nitra 4:3 pp a sn (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 27. Takáč (Acolatse), 44. Elson (Dmowski, Bačik), 57. Varga (Takáč, Královič), rozhodujúci nájazd Královič – 22. Lawrence (Jackson, Graham), 36. Lacka, 46. Lawrence (Jackson). Rozhodcovia: Stano, Jobbágy – Durmis, Gegáň, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 10.055 divákov (vypredané).
Slovan: Janus – Královič, O'Connor, Acolatse, Bačik, Turan, Maier, Ličko, Černák – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Jendek, Solenský – Bondra, Peterek, Nijhoff
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Bajtek, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Chrenko, Turanský
/stav série: 3:1/
