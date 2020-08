Studenič začne sezónu v Slovane Bratislava

Bratislava 13. augusta (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Marián Studenič začne sezónu 2020/2021 v Slovane Bratislava. Jeho klub v NHL New Jersey Devils ho uvoľnil do slovenskej najvyššej súťaže na hosťovanie.



Podľa informácií klubového webu "diablov" sa Studenič vráti na konci novembra opäť do zámoria, aby bol k dispozícii v úvode tréningového kempu pred začiatkom novej sezóny. Mala by sa začať 1. decembra.



Studenič odohral sezónu 2019/2020 na farme New Jersey v tíme Binghamton Devils v AHL. V 37 zápasoch zaznamenal 9 gólov a 8 asistencií. Vlani na MS v Košiciach odohral v drese slovenskej reprezentácie 7 zápasov s bilanciou 1+4.