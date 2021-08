V nominácii na kvalifikáciu na ZOH je L. Hudáček aj trio mladíkov

Nominácia na finálový turnaj olympijskej kvalifikácie v Bratislave:



BRANKÁRI

Adam Húska (Hartford Wolf Pack), Branislav Konrád (HC Olomouc), Patrik Rybár (Dinamo Minsk)



OBRANCOVIA

Peter Čerešňák (HC Plzeň), Marek Ďaloga, (HC Kometa Brno), Martin Fehérváry (Washington Capitals), Martin Gernát (HC Lausanne), Mário Grman (HPK Hämmenlina), Christián Jaroš (New Jersey Devils), Samuel Kňažko (TPS Turku), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec), Šimon Nemec (HK Nitra)



ÚTOČNÍCI

Peter Cehlárik (Avangard Omsk), Marko Daňo (bez klubu), Dávid Gríger (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (Torpedo Nižnij Novgorod), Libor Hudáček (Neftechimik Nižnekamsk), Tomáš Jurčo (bez klubu), Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav), Róbert Lantoši (Rögle BK), Kristián Pospíšil (Lukko Rauma), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec), Adam Ružička (Calgary Flames), Juraj Slafkovský (TPS Turku), Marián Studenič (New Jersey Devils)



REALIZAČNÝ TÍM

Hlavný tréner: Craig Ramsay

Asistent trénera: Ján Pardavý

Asistent trénera: Andrej Podkonický

Tréner brankárov: Ján Lašák

Bratislava 16. augusta (TASR) - Najskúsenejšími hokejistami v nominácii na olympijskú kvalifikáciu (26. až 29. augusta) v Bratislave sú Marek Ďaloga a Libor Hudáček. Hlavný tréner Craig Ramsay zaradil do nominácie aj trio mladíkov Samuela Kňažka, Šimona Nemca a Juraja Slafkovského, ktorí sa premiérovo predstavili na májových majstrovstvách sveta v Rige.Menoslov hráčov zverejnilo vedenie národného tímu v pondelok. Sú na ňom traja brankári, deväť obrancov a trinásť útočníkov. Ďaloga má na konte 109 štartov a Libor Hudáček 101. Trio mladíkov sa premiérovo predstavilo na májových MS v Rige. Dovedna je na zozname až pätnásť hráčov z uplynulého svetového šampionátu.Slovenská hokejová reprezentácia sa v príprave na finálový turnaj olympijskej kvalifikácie stretla v pondelok vo Zvolene, avšak v oklieštenom zložení. Chýbal aj tréner Craig Ramsay, ktorý sa k reprezentácii pripojí v druhej fáze prípravy na podujatie. Tá však už od nedele 22. augusta bude mať bublinový charakter. Na samotnom turnaji odohrajú Slováci v rámci kvalifikačnej D-skupiny tri zápasy od štvrtka 26. augusta do nedele 29. Prvý vo štvrtok od 19.15 proti Rakúsku, druhý o deň neskôr v rovnakom čase proti Poľsku. Záverečný súboj zohrajú zverenci trénera Ramsayho v nedeľu od 17.30 proti Bielorusku. Na zimné olympijské hry do Pekingu 2022 postúpi iba víťaz bratislavského turnaja.