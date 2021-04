Juventus remizoval v turínskom derby s FC Turín 2:2

Futbalista Neapola Lorenzo Insigne sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 29. kola talianskej Serie A SSC Neapol - Crotone Calcio 3. apríla 2021 v Neapole. Foto: TASR/AP

Serie A - 29. kolo:



FC Turín - Juventus Turín 2:2 (1:1)

Góly: 27. a 46. Sanabria - 13. Chiesa, 81. Ronaldo



Atalanta Bergamo - Udinese Calcio 3:2 (2:1)

Góly: 19. a 43. Muriel, 61. Zapata - 45. Pereyra, 71. Stryger Larsen



Benevento Calcio - Parma Calcio 2:2 (1:0)

Góly: 23. Glik, 67. Ionita - 55. Kurtič, 88. Man

/J. Kucka (Parma) hral do 78. min/



Cagliari Calcio - Hellas Verona 0:2 (0:0)

Góly: 54. Barák, 90.+7 Lasagna



FC Janov - AC Fiorentina 1:1 (1:1)

Góly: 13. Destro - 23. Vlahovič, ČK: 52. Ribery (Fiorentina)



Lazio Rím - Spezia Calcio 2:1 (0:0)

Góly: 56. Lazzari, 89. Caicedo (z 11 m) - 73. Verde, ČK: 90.+5 Lazzari, 90.+6 Correa (obaja Lazio) po 2. ŽK



SSC Neapol - Crotone Calcio 4:3 (3:1)

Góly: 19. Insigne, 22. Osimhen, 34. Mertens, 72. Di Lorenzo - 25. a 48. Simy, 59. Messias



Sassuolo Calcio - AS Rím 2:2 (0:1)

Góly: 57. Traore, 85. Raspadori - 26. Pellegrini (z 11 m), 69. Peres

/L. Haraslín (Sassuolo) hral od 76. min/



AC Miláno - Sampdoria Janov 1:1 (0:0)

Góly: 87. Hauge - 57. Quagliarella, ČK: 59. Silva (Sampdoria) po 2. ŽK

Turín 3. apríla (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín remizovali v sobotnom mestskom derby v rámci 29. kola talianskej Serie A na ihrisku FC Turín 2:2. Bod pre hostí zachránil v závere duelu Cristiano Ronaldo, ktorého zásah odobril VAR.Hostia vstúpili do zápasu dobre, keď v 13. minúte otvoril skóre Federico Chiesa. Potom však domáci zabrali a ešte do prestávky vyrovnal Antonio Sanabria, ktorý hneď po zmene strán strelil svoj druhý gól v stretnutí a misky váh naklonil na stranu domácich. V závere duelu sa presadil hlavou Ronaldo, jeho gól najprv rozhodcovia neuznali pre ofsajd, ale po konzultácii s VAR svoje rozhodnutie prehodnotili. Juventus nebodoval naplno po druhý raz za sebou a v tabuľke figuruje až na 5. mieste, FC Turín je sedemnásty.AC Miláno doma remizovalo so Sampdoriou Janov 1:1. Hostia sa dostali do vedenia v 57. minúte vďaka Fabiovi Quagliarellovi, no vzápätí inkasoval druhú žltú kartu Adrien Silva. Milánčania zužitkovali presilovku až v závere duelu, keď sa presadil striedajúci Jens Hauge.Hráči Neapola majú za sebou divoký zápas s Crotone, keď doma viedli po polčase 3:1, ale víťazstvo 4:3 si vybojovali až v závere. Po zmene strán totiž hostia v priebehu jedenástich minút vyrovnali vďaka Simymu, pre ktorého to bol druhý gól v stretnutí, a Juniorovi Messiasovi. Tri body pre Neapolčanov napokon zabezpečil v 72. minúte Giovanni Di Lorenzo.AS Rím remizovalo na ihrisku Sassuola 2:2. V drese domácich nastúpil v 76. minúte aj slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. Rovnakým pomerom sa skončil duel Beneventa s Parmou, ktorú v pozícii kapitána viedol Juraj Kucka. Na trávniku pobudol do 78. minúty.