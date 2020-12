Adam Botek má koronavírus, reprezentanti idú do karantény

Šamorín 2. decembra (TASR) – Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Adam Botek mal pozitívny test na koronavírus. Nemohol tak nastúpiť do tréningového centra v Šamoríne a namiesto toho išiel do domácej karantény. Do izolácie museli ísť aj jeho kolegovia z tímu Erik Vlček, Mariana Petrušová, tréner Peter Likér a masér Igor Viszlai.



Testy absolvovali pred vstupom do šamorínskej bubliny, ktorú chceli využiť počas tohto týždňa na kondičné tréningy.



„Minimálne do piatka musíme zostať v karanténe. Do Šamorína sa už nebudeme vracať. Do konca roka sa budeme pripravovať v domácich podmienkach a verím, že v januári už absolvujeme našu tradičnú zimnú prípravu," informoval podľa oficiálnej stránky Slovenského olympijského a športového výboru tréner rýchlostných kanoistov Peter Likér.



Sústredenie v šamorínskej bubline tak čaká predovšetkým kandidátov na miesto v olympijskom štvorkajaku Samuela Baláža, Csabu Zalku a Denisa Myšáka. Pod vedením trénera Andreja Wiebauera sa budú pripravovať ešte Ákos Gacsal, Matúš Jedinák a Gábor Jakubík.



„Na jeseň sme nešli nikam do teplého prostredia ako v minulých rokoch. V domácich podmienkach však naši reprezentanti odpádlovali všetko plnohodnotne, skoro do konca novembra boli na vode. Teraz sa chceme venovať kondičnej príprave a ak nám to situácia dovolí, po Novom roku by sme chceli ísť na sústredenie na bežkách a v polovici februára už byť niekde v teple aj na vode," prezradil tréner Andrej Wiebauer.