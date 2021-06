Lukostreľba ME: Baránková vybojovala pre Slovensko miestenku na OH

Antalya 3. júna (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková vybojovala pre Slovensko miestenku na olympijské hry do Tokia. Získala ju na ME v tureckej Antalyi postupom do semifinále v disciplíne olympijský luk.



V rozhodujúcom stretnutí zdolala vo štvrtok vo štvrťfinále domácu Yasemin Anagozovú 6:2. Ešte predtým v osemfinále zvíťazila nad Poľkou Magdalenou Smialkowskou 4:2 a v v 3. kole vyradila aj Češku Mariu Horáčkovú 6:5 po úspechu v dodatočnom sete. Druhá slovenská nádej Alexandra Longová podľahla Holanďanke Gabriele Schloesserovej 0:6 v 3. kole.



Juraj Duchoň ukončil svoje pôsobenie v 3. kole. Nad jeho sily bol v disciplíne olympijský luk Bielorus Anton Ciareta, ktorému podľahol 0:6 na body.



Nedarilo sa ani slovenskému tímu v olympijskom luku. Trojica Juraj Duchoň, Miroslav Duchoň a Vladimír Hurban vypadla v 1. kole po prehre s Grékmi 3:5. Slováci napodobnili ženskú reprezentáciu, ktorá nestačila v tímovej súťaži olympijského luku v 1. kole na Azerbajdžan. Trojica Alexandra Longová, Denisa Baránková a Elena Bendíková podľahla súperkám 4:5 až po neúspechu v pridanom sete.