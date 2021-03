Kläbo získal zlato v pretekoch na 50 km klasicky

MS v severskom lyžovaní v Oberstdorfe - beh na lyžiach



Muži - 50 km klasicky s hromadným štartom:

1. Johannes Hösflot Kläbo 2:10:52,2 h

2. Emil Iversen (obaja Nór.) +0,7 s

3. Alexander Boľšunov (Rus.) +1,4

4. Simen Hegstad Krüger +8,9

5. Hans Christer Holund (obaja Nór.) +9,3

6. Jens Burman (Švéd.) +26,3

7. Iivo Niskanen (Fín.) +32,1

8. Andrew Musgrave (V.Brit.) +44,2

9. Paal Golberg (Nór.) +59,4

10. Dario Cologna (Švaj.) +59,8

Oberstdorf 7. marca (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo triumfoval v nedeľných pretekoch na 50 km klasicky s hromadným štartom a získal svoju štvrtú zlatú medailu na MS v severských disciplínach v Oberstdorfe. V záverečnej súťaži šampionátu predstihol o 0,7 sekundy krajana Emila Iversena, bronz vybojoval Rus Alexander Boľšunov (+1,4). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.Kläbo so štyrmi titulmi v Oberstdorfe napodobnil výkon krajanky Therese Johaugovej, obaja sa spoločne stali najúspešnejšími športovcami 53. majstrovstiev sveta. Dvadsaťštyriročný nórsky reprezentant sa stal iba druhým lyžiarom, ktorý na jednom svetovom šampionáte vyhral šprint aj maratón. Pred ním to dokázal v roku 2015 Petter Northug rovnako v pretekoch klasickou technikou. Kläbo má v zbierke už dokopy sedem zlatých medailí z MS, okrem nich aj tri tituly zo ZOH. Nórsko získalo v nemeckom stredisku celkovo 31 cenných kovov, čím vylepšilo historický rekord MS.Trať ponúkala niekoľko náročných stúpaní, na ktorých pretekári skúšali nástupy, ktoré však dlho neboli úspešné. V polovici pretekov sa stále držala pokope skupina 40 bežcov. Na 35. kilometri sa pokúsil odtrhnúť od súperov Niskanen, ktorý využil čerstvé lyže. Roztrhal pole, ale konkurentom neunikol. Pred záverečným kolom sa sformovala na čele šesťčlenná skupina, v ktorej boli Nóri Iversen, Kläbo, Hans Christer Holund, Rus Boľšunov, Švéd Jens Burman a Fín Niskanen. V závere sa k nim pridali ďalší nórsky reprezentant Simen Hegstad Krüger a Brit Andrew Musgrave. Schyľovalo sa k napínavej koncovke, v ktorej preukázali najviac síl Nóri s Bolšunovom. Rus si nechcel zobrať do finišu Kläba, skúšal zaútočiť skôr, no Kläbo sa ho držal ako kliešť, rovnako ako Iversen. V cieľovej rovine prišlo ku kontaktu Kläba s Rusom, ktorý pritom zlomil palicu. Kläbo potvrdil svoje šprintérske schopnosti a v záverečných metroch predbehol Boľšunova, toho potom prešpurtoval aj Iversen. Po pretekoch preverovala kľúčový moment jury, ale verdikt nezmenila. Sklamaný Rus nedokázal skryť emócie a v cieli sa rozplakal.