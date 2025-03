Nóri obhájili zlato v štafete, Slovákov stiahli z trate

Trondheim 6. marca (TASR) - Nórski bežci na lyžiach suverénnym spôsobom ovládli štvrtkovú štafetu mužov na MS v Trondheime. Kvarteto Erik Valnes, Martin Nyenget, Harald Amundsen a Johannes Kläbo malo v cieli náskok 21,6 sekundy pred druhými Švajčiarmi a 21,8 s pred tretími Švédmi. Kläbo získal na šampionáte zlato vo všetkých piatich disciplínach.



Nórsko nepozná pocit prehry na MS v mužskej štafete od roku 1999, pripísalo si tak 13. prvenstvo v sérii. Slováci v zložení Jáchym Cenek, Michal Adamov, Ján Adamov a Matej Horniak do cieľa neprišli, súperi ich predstihli o kolo na treťom úseku.



Nóri sa odpútali od súperov v závere prvého úseku a do konca pretekov už k sebe nikoho nepustili. Rozhodujúci rozdiel vytvoril prevažne šprintérsky špecialista Erik Valnes, ktorý mal na prvej odovzdávke náskok 6,6 s pred druhými Čechmi, za ktorých jazdil ich najlepší bežec Michal Novák, a 14,3 s pred tretími Nemcami. Nyenget odovzdal po druhom klasickom úseku s náskokom už 29,2 s pred päticou prenasledovateľov. Amundsen na prvom úseku voľnou technikou navýšil odstup na čele na 36 sekúnd a vedúci muž Svetového pohára Kläbo si už záverečných 7,5 km mohol vychutnať.



Kläbo sa stal prvým mužom, ktorý získal päť zlatých medailí na jednom šampionáte, rovnaký počin v minulosti už dosiahla Jelena Välbeová vo farbách Ruska na MS práve v Trondheime 1997. Do svojej zbierky pridal Kläbo 14. titul a osamostatnil sa na čele historickej tabuľky v kategórii mužov od krajana Pettera Northuga. Absolútnou rekordérkou je ďalšia Nórka Marit Björgenová s 18 prvenstvami. "Toto boli pre nás najdôležitejšie preteky svetového šampionátu. Cítili sme istý tlak, nechceli sme prerušiť víťaznú sériu. Štafetu som preberal s veľkým náskokom a mohol som si to naozaj užiť," tešil sa v cieli pre FIS Kläbo.



O zostávajúce dve medailové pozície sa tuho bojovalo. Po polovici trate boli spoločne na trati Taliani, Švédi, Francúzi, Švajčiari a Kanaďania a situácia sa nezmenila až do úplného záveru. Po príchode na šprintérsky okruh sa dokázali od protivníkov odpútať Švajčiari so Švédmi a v cieľovej rovinke Valerio Grond zdolal Edvina Angera.



Slováci od úvodu zaostávali. Po prvom úseku im patrilo 23. miesto (+2:58,1 min), po druhom boli na 22. pozícii (+5:34,8) a napokon ich stiahli z trate na méte 20 km, keď už mali stratu 7,5 minúty a nachádzali sa na 21. mieste.