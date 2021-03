Nóri získali zlato v štafete na 4x10 km

Výsledky:

Štafeta mužov na 4x10 km:



1. Nórsko (Paal Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Johannes Hösflot Kläbo) 1:52:39,0 h.

2. Rusko (Alexej Červotkin, Ivan Jakimuškin, Arťom Maľczev, Alexander Boľšunov) +12,0 s

3. Francúzsko (Hugo Lapalus, Maurice Manificat, Clement Parisse, Jules Lapierre) +1:12,6 min.

4. Švédsko +1:16,5

5. Švajčiarsko +1:32,2

6. Fínsko +1:49,4

7. Nemecko +2:37,9

8. USA +2:53,7

9. Japonsko +4:19,3

10. Kanada +4:31,9

Oberstdorf 5. marca (TASR) - Kvarteto nórskych bežcov na lyžiach v zložení Pal Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Johannes Hosflot Klabo získalo na MS v Oberstdorfe zlaté medaily v štafete na 4x10 km. Nóri triumfovali v piatok v nemeckom stredisku s náskokom 12 sekúnd pred Ruskom, bronz si vybojovali Francúzi (+1:12,6 min.).Nóri su absolútnou dominantnou veľmocou na MS v štafetách. Je to v nich už jedenáste zlato v sérii. Pre svoju krajinu na šampionáte v Oberstdorfe získali už jedenáste zlato a sú suverénne prví v medailovej bilancii krajín.Úvodný úsek štafetových pretekov zvládol najlepšie Rus Alexej Červotkin. Ten využil problémy favorizovaných Nórov a odovzdával Ivanovi Jakimuškinovi s luxusným náskokom 44 sekúnd. Jakimuškin ale v ťažkých podmienkach za hustého sneženia išiel pomaly, ťažko razil stopu a postupne ho predbehli piati súperi. Na druhej odovzdávke boli bok po boku na čele Nóri a Fíni, ktorí sa odtrhli v závere úseku, pričom Iivo Niskanen si bez problémov postrážil Iversena. Rusi odovzdávali až na šiestom mieste za Švajčiarskom, Francúzskom a Švédskom.Na treťom úseku sa odtrhol Holund a vypracoval Nórom vyše 25 sekundový náskok na súperov. Ako druhí odovzdali Francúzi, tretí boli Švédi. Rus Arťom Malcev zaostal o 35 sekúnd a odovzdal piaty.Všetko sa rozhodlo na záverečnom úseku. Klabo nevyzeral až tak disponovaný a Rus Aleksander Boľšunov ho silným tempom dobehol, na méte 34,7 km už prebral vedenie. Nór sa ale nechal dobehnúť z taktických dôvodov, keďže vedel, že finiš má lepší. Rozpútala sa teda taktická bitka dvojice, obaja sa najprv športovo striedali v ťažkej stope a o všetko si to rozdali v záverečnom kole. V ňom sa ruský líder celkového poradia Svetového pohára pokúsil Nórovi ujsť, ten ale vedel, že je najlepší šprintér a držal sa rivala až do záveru. A v ňom potvrdil pozíciu favorita a predviedol vysokú školu behu. V poslednom stúpaní nasadil brutálne tempo a v cieľovej rovinke už skúsene nedopustil žiadnu drámu.Kläbo na šampionáte skompletizoval zlatý hetrik, keď vyhral individuálny aj tímový šprint a štafety. Podarilo sa mu to už tretíkrát v kariére po ZOH 2018 v Pjongčangu a MS 2019 v Seefelde.