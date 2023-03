Nórky obhájili zlato v štafete na 4x5 km

MS v severskom lyžovaní v Planici - beh na lyžiach:



ženy - štafeta na 4x5 km:



1. Nórsko (Tiril Udnes Wengová, Astrid Oeyre Slindová, Ingvild Flugstad Östbergová, Anna Kjersti Kalvaaová) 50:33,3 min., 2. Nemecko (Laura Gimmlerová, Katharina Henningová, Pia Finková, Victoria Carlová) +20,5 s, 3. Švédsko (Emma Ribomová, Ebba Anderssonová, Frida Karlssonová, Maja Dahlqvistová) +28,7, 4. Fínsko +30,5, 5. USA +1:34,6, 6. Francúzsko +2:29,6, 7. Taliansko +2:30,0, 8. Kanada +3:24,5, 9. Česko +3:53,0, 10. Švajčiarsko +4:16,8

Planica 2. marca (TASR) - Kvarteto nórskych bežkýň na lyžiach v zložení Tiril Udnes Wengová, Astrid Oeyre Slindová, Ingvild Flugstad Östbergová, Anna Kjersti Kalvaaová získalo na MS v Planici zlaté medaily v štafete na 4x5 km. Nórky triumfovali v slovinskom stredisku suverénnym spôsobom s náskokom 20,5 s pred Nemkami a obhájili titul zo šampionátu z Oberstdorfu z roku 2021. Bronz vybojovali Švédky (28,7 s).Úvodný klasický úsek štafetových pretekov zvládla najlepšie Wengová, tesne za ňou však boli štafety Švédska, Fínska a Nemecka. Američanka Hailey Swirbulová odovzdávala na 6. mieste so stratou 21,3 sekundy. Na druhom diktovala tempo Fínka Kerttu Niskanenová, ale v stúpaní zabrala Katharina Henningová z Nemecka, využila aj pád Ebby Anderssonovej. Tá zlomila palicu, no okamžite dostala náhradnú. Strata Švédska však bola 8,7 sekúnd.Frida Karlssonová hneď na začiatku tretieho úseku manko zmazala a na medzičase na 12. kilometri už bola na prvom mieste. Nórka Östbergová dokázala v stúpaní zabrať a dokázala si vytvoriť veľký náskok na svoje súperky. Druhá Pia Finková z Nemecka strácala takmer šesť sekúnd, štafety Fínska a Švédska mali manko už viac ako 15 s. Finišmanka Anna Kjersti Kalvaaová nedovolila Victorii Carlovej zabojovať o zlato a škandinávska veľmoc sa tak tešila z prvého miesta a obhajoby titulu. V dueli o bronz Švédka Maja Dahlqvistová prešprintovala Fínku Kristu Pärmäkoskiovú.povedala Wengová do mikrofónu FIS. Nadviazala na ňu aj jej reprezentačná kolegyňa Östbergová, ktorá na treťom úseku urobila rozhodujúci krok k zlatu: