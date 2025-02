Von Allmen s Meillardom získali zlato v tímovej kombinácii

MS v Saalbachu - výsledky tímovej kombinácie mužov:



1. Franjo von Allmen, Loic Meillard 2:42,38 min, 2. Alexis Monney, Tanguy Nef +0,27 s, 3. Stefan Rogentin, Marc Rochat (všetci Švaj.) +0,43, 4. Ryan Cochran-Siegle, Benjamin Ritchie (USA) +0,69, 5. Daniel Hemetsberger, Fabio Gstrein (Rak.) +0,80, 6. Florian Schieder, Tobias Kastlunger +0,93, 7. Mattia Casse, Stefano Gross (všetci Tal.) +1,07, 8. Simon Jocher, Linus Strasser (Nem.) +1,20, 9. Adrian Smiseth Sejersted, Timon Haugan (Nór.) +1,30, 10. Matthieu Bailet, Victor Muffat-Jeandet (Fr.) +1,48, ... 22. Matej PRIELOŽNÝ, Adam NOVÁČEK (SR) +5,41

Saalbach 12. februára (TASR) - Švajčiarski lyžiari ovládli historicky prvú tímovú kombináciu mužov na majstrovstvách sveta, keď obsadili všetky pódiové priečky. V rakúskom Saalbachu triumfovali po súčte časov zo zjazdu a slalomu Franjo von Allmen s Locom Meillardom s náskokom 27 stotín pred Alexisom Monneyom a Tanguyom Nefom. Bronz si odniesli ich ďalší krajania Stefan Rogentin a Marc Rochat so stratou 0,43 s. Slováci Matej Prieložný s Adamom Nováčkom skončili na 22. priečke.Čerstvý majster v zjazde von Allmen s Meillardom figurovali po úvodnom kole na druhej priečke, no so stratou iba dve stotiny sekundy na Monneya a Nefa. Na náročnej trati robili pretekári chyby a po minutých bránkach čivypadli až tri zo štyroch domácich tímov, keď do cieľa neprišli Marco Schwarz, Manuel Feller ani Dominik Raschner. Slalom nedokončil ani Francúz Clement Noel a Alex Vinatzer, ktorý bol po prvej jazde tretí spolu s Dominikom Parisom. Dostala Taliani prišli aj o poslednú šancu na medailu. Po nich zostali na čele priebežní lídri Rogentin a Rochat, ktorý vyrazil na slalomársku trať až z 10. miesta po zjazde. Na štarte pritom figurovali už len dva najlepšie tímy z 1. kola a tak sa črtalo kompletné švajčiarske pódium.Ako prvý z nich sa na trať vydal Meillard a aj keď zašiel až desiaty najlepší čas slalomu, nakoniec to stačilo na zlato. Nef totiž spravil v hornej časti chybu, potom dokázal zrýchliť, no do cieľa prišiel s mankom 27 stotín sekundy na Meillarda. Von Allmen tak rovnako ako v utorok Breezy Johnsonová z USA získal druhé zlato v Saalbachu. Obaja vyhrali zjazd aj kombináciu.dodal Meillard.Prieložný obsadil v zjazde s mankom 4,73 sekundy na lídra Alexisa Monneyho, čo stačilo na 30. miesto. Debutant na MS Nováček tak vyštartoval do slalomovej časti ako prvý, v hornej pasáži spravil chybu, no ustál to, potom našiel rytmus a do cieľa prišiel v čase 1:00,97 minúty. Ich spoločný výkon nakoniec znamenal 22. priečku so stratou 5,41 s na víťazov.Jedna krajina mohla na štart postaviť maximálne štyri tímy, túto kvótu využili domáce Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko a Francúzsko.Tímová kombinácia mala v Saalbachu premiéru na majstrovstvách sveta a bude aj súčasťou budúcoročnej olympiády. V utorok medzi ženami triumfovali Breezy Johnsonová a hviezdna Mikaela Shiffrinová. Nová disciplína nahradila alpskú kombináciu, v ktorej jeden pretekár absolvoval obe kolá súťaže. V novom kombinačnom formáte sa predstavili tímy zložené z dvoch mužov či žien, pričom jeden išiel predpoludním zjazd a druhý popoludní slalom. Víťaza určil výsledný čas po sčítaní oboch jázd.