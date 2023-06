S Vlhovou nebude v novej sezóne pokračovať brat Boris

Bratislava 20. júna (TASR) - V tíme slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej nebude od nadchádzajúcej sezóny pokračovať manažér a brat Boris Vlha. Tretia najlepšia pretekárka minulého ročníka Svetového pohára to oznámila na utorňajšom brífingu v Bratislave. Vlha sa chce viac venovať rodine.



"Boris sa rozhodol, že bude tráviť viac času s rodinou, má doma malú dcérku. Zažili sme spolu krásne roky a bude ma podporovať z druhej strany," uviedla Vlhová. Brat ju sprevádzal počas celej kariéry a samotná lyžiarka priznáva obavy. "Bol so mnou desať rokov, vlastne celý život, takže sú tam obavy. Muselo to však prísť, má rodinu a samozrejme to bude iné. Je to výzva aj pre mňa a verím, že mi bude oporou aj na diaľku," dodala Vlhová. "Sme z toho smutní, ale rodina má najväčšiu prioritu. Ja to stopercentne rešpektujem. Na druhej strane vidím aj príležitosť pre Petru, aby vyrástla iným spôsobom," povedal tréner Mauro Pini. Okrem Vlhu nastala malá zmena aj na fyzioterapeutickom poste - Kristián Piovarči definitívne nahradil Ivanu Gašpárekovú.



Vlhová momentálne absolvuje teambuilding s celým tímom a má za sebou už aj značnú časť letnej prípravy. "Cítim sa oveľa lepšie ako minulý rok o takomto čase. Dôležitá je dobrá príprava a dobrý pocit. Ciele sme si ešte nestanovili, je na ne príliš skoro. Začali sme 1. mája, teraz je to náročná časť, trénujeme kondične a naberám len silu. Momentálne sa koncentrujeme na posilňovňu, bicykel a behy," povedala.







Na konci júla absolvuje prvú časť prípravy na snehu vo Švajčiarsku a potom zamieri do juhoamerického Čile a Argentíny. "Predošlých päť rokov sa to naozaj zhoršuje, najmä podmienky tréningu. Teraz vidíme dve rozdielne taktiky - lyžovať dlhšie na jar alebo začať prípravu o niečo neskôr v Južnej Amerike. Petra nepotrebuje viac času na snehu, sústredíme sa na čo najkvalitnejší tréning na dobrom snehu. Momentálne je pre tímy najlepšie miesto Čile, ponúka stabilné počasie," priblížil Pini.







Vlhovú čaká v nadchádzajúcej sezóne okrem iného aj domáce podujatie v Jasnej, Svetový pohár odštartuje 28. októbra v rakúskom Söldene. Začne sa tak neskôr ako v minulosti pre klimatické zmeny, ktoré spôsobili v uplynulom ročníku rušenia a presuny pretekov hneď v úvode seriálu.







"Veľmi som sa tešila, keď som sa oficiálne dozvedela o Jasnej. Dúfala som, že sa sem vrátime aj po korone s fanúšikmi. Je to dobrá motivácia," dodala Vlhová k domácemu podujatiu, ktoré vyhrala pred dvoma rokmi.