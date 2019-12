LYŽOVANIE-SP: Adam Žampa je 27., víťazom Kristoffersen

Alta Badia 22. decembra (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen sa stal víťazom nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára v talianskej Alta Badii. Na druhé miesto odsunul Francúza Cypriena Sarrazina (+0,31 s), tretí finišoval Žan Kranjec zo Slovinska (+0,39). Prvé body v SP v sezóne získal slovenský reprezentant Adam Žampa, ktorý obsadil konečné 27. miesto (+2,36).



Pre 25-ročného Kristoffersena to bolo štvrté víťazstvo v obrovskom slalome SP a celkovo 20. v kariére. Po prvom kole bol pritom šiesty so stratou 0,26 sekundy na 32-ročného krajana Kristiana Leifa Nestvolda-Haugena. Ten mal v náročnom 1. kole náskok 7 stotín sekundy pred druhým Švajčiarom Marcom Odermattom. Z tretieho miesta išiel do 2. kola víťaz úvodného "obráku" sezóny v Söldene Alexis Pinturault z Francúzska (+0,20 s), ten však napokon skončil až ôsmy.



V nedeľu panovali v talianskom stredisku náročné podmienky, organizátori museli skrátiť trať pre sneženie a slabšiu viditeľnosť. V 2. kole sa viditeľnosť zlepšila, ale trať zostala mimoriadne náročná. Adam Žampa do neho išiel z 24. miesta a na prvých medzičasoch si držal náskok, v spodnej časti však už naberal čoraz väčšiu stratu. Získal ale prvé štyri body do poradia disciplíny i celkového poradia. Jeho brat Andreas sa nezmestil do tridsiatky postupujúcich a obsadil 35. priečku.



"Bol to ťažký deň, som veľmi unavený. Mal som však dobre pripravené lyže a dobre nastavenú hlavu. Gratulujem aj Cyprienovi, ktorý išiel fantastické druhé kolo. Nevadilo mi, že trať bola skrátená," povedal v prvej televíznej reakcii víťaz.