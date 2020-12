Adam Žampa v 1. kole obráku na trinástom mieste.

Santa Caterina Valfurva 5. decembra (TASR) – Slovenský lyžiar Adam Žampa postúpil do 2. kola sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára. Po prvom kole sa usadil na priebežnej 13. priečke v talianskom stredisku Santa Caterina Valfurva, kde zaostal za vedúcim Slovincom Žanom Kranjecom o 1,72 sekundy, do 2. kola tesne nepostúpil jeho brat Andreas Žampa s mankom na lídra 2,86 s.



Kranjecovi vyšlo najlepšie 1. kolo spomedzi elitnej žrebovanej sedmičky, v zelených číslach sa nachádzal na všetkých medzičasoch. Vypracoval si solídny náskok, o 48 stotín sekundy za ním na priebežom druhom mieste zaostával Francúz Alexis Pinturault. Tretia priečka patrila Švajčiarovi Loicovi Meillardovi s odstupom 0,49 s.



Adam Žampa so štartovým číslom 37 figuroval po prvých dvoch medzičasoch v tretej desiatke, no rýchlym záverom sa prepracoval na trinástu priečku a útočil na svoje najlepšie umiestnenie v obrovskom slalome SP, odkedy bol deviaty v roku 2012 v rakúskom Söldene. Mladší brat Andreas potreboval na postup medzi bodujúcu tridsiatku iba o päť stotín lepší čas.