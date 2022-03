Vlhová neobhájila veľký glóbus, štvrtý titul Shiffrinovej

Výsledky:

1. Ragnhild Mowinckelová (Nór) 1:13,68 min, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,05 s, 3. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,13, 4. Tessa Worleyová (Fr.) +0,34, 5. Romane Miradoliová (Fr.) +0,48, 6. Corinne Suterová (Švaj.) +0,57, 7. Marta Bassinová (Tal.) +0,69, 8. Laura Gaucheová (Fr.) +0,87, 9. Jasmine Fluryová (Švaj.) +0,92, 10. Tamara Tipplerová (Rak.) +0,93, ... 17. Petra VLHOVÁ (SR) +1,39



celkové poradie SP (35 z 37): 1. Shiffrinová (USA) 1425 b, 2. VLHOVÁ 1189, 3. Federica Brignonová (Tal.) 955, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 873, 5. Mowinckelová 835, 6. Gisinová 834



konečné poradie SP v super-G (9 z 9) 1. Brignonová 506 b, 2. Elena Curtoniová (Tal.) 390, 3. Shiffrinová 380, 4. Mowinckelová 353, 5. Goggiová 332, 6. Lara Gutová-Behramiová 286, ... 40. VLHOVÁ 26



Prehľad víťaziek SP od roku 1967:



1967 Nancy Greenová (Kan.)

1968 Greenová

1969 Gertrud Gablová (Rak.)

1970 Michele Jacotová (Fr.)

1971 Annemarie Moserová-Pröllová (Rak.)

1972 Moserová-Pröllová

1973 Moserová-Pröllová

1974 Moserová-Pröllová

1975 Moserová-Pröllová

1976 Rosi Mittermaierová (Nem.)

1977 Lise-Marie Morerodová (Švaj.)

1978 Hanni Wenzelová (Licht.)

1979 Moserová-Pröllová

1980 Hanni Wenzelová (Licht.)

1981 Marie-Theres Nadigová (Švaj.)

1982 Erika Hessová (Švaj.)

1983 Tamara McKinneyová (USA)

1984 Hessová

1985 Michela Figiniová (Švaj.)

1986 Maria Walliserová (Švaj.)

1987 Walliserová

1988 Figiniová

1989 Vreni Schneiderová (Švaj.)

1990 Petra Kronbergerová

1991 Kronbergerová

1992 Kronbergerová

1993 Anita Wachterová (Rak.)

1994 Schneiderová

1995 Schneiderová

1996 Katja Seizingerová (Nem.)

1997 Pernilla Wibergová (Švéd.)

1998 Seizingerová

1999 Alexandra Meissnitzerová (Rak.)

2000 Renate Götschlová (Rak.)

2001 Janica Kosteličová (Chor.)

2002 Michaela Dorfmeisterová (Rak.)

2003 Kosteličová

2004 Anja Pärsonová (Švéd.)

2005 Pärsonová

2006 Kosteličová

2007 Nicole Hospová (Rak.)

2008 Lindsey Vonnová (USA)

2009 Vonnová

2010 Vonnová

2011 Maria Rieschová (Nem.)

2012 Vonnová

2013 Tina Mazeová (Slovin.)

2014 Anna Fenningerová (Rak.)

2015 Fenningerová

2016 Lara Gutová (Švaj.)

2017 Mikaela Shiffrinová (USA)

2018 Shiffrinová

2019 Shiffrinová

2020 Federica Brignonová (Tal.)

2021 Petra VLHOVÁ (SR)

2022 Shiffrinová



najviac triumfov



1. Moserová-Pröllová 6

2. Vonnová 4

. Shiffrinová 4

3. Kronbergerová 3

. Schneiderová 3

. Kosteličová 3



najviac víťazstiev podľa krajín:



1. Rakúsko 17

2. Švajčiarsko 12

3. USA 9

4. Nemecko 4

5. Švédsko 3

. Chorvátsko 3

7. Kanada 2

. Lichtenštajnsko 2

9. Francúzsko 1

. Slovinsko 1

. Taliansko 1

. SLOVENSKO 1

Courchevel/Meribel 17. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová neobhájila veľký glóbus celkovej víťazky Svetového pohára. Vo štvrtkovom super-G vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel obsadila nebodované 17. miesto a v zostávajúcich dvoch pretekoch finále SP už nemôže dostihnúť svoju veľkú rivalku Mikaelu Shiffrinovú. Američanka skončila na 2. priečke a svoj náskok zvýšila na 236 bodov. Triumfuje štvrtýkrát po rokoch 2017, 2018 a 2019.Z víťazstva vo štvrtkových pretekoch sa tešila Ragnhild Mowinckelová. Dvadsaťdeväťročná Nórka si pripísala len druhý triumf vo Svetovom pohári v kariére a premiérový v super-G. Na trať vyrazila ako tretia, najmä v jej spodnej časti išla v ideálnej stope, priniesla si do nej vysokú rýchlosť a v cieli bola o 13 stotín lepšia ako dovtedy vedúca Michelle Gisinová zo Švajčiarska. Shiffrinová vyštartovala s číslom 11, na prvom medzičase strácala len minimálne, v polovici mala manko 0,30 sekundy, no záverečnú pasáž zvládla v rýchlosti a čisto, stratu dokázala stiahnuť a do cieľa prišla len päť stotín za víťaznou Mowinckelovou.Vlhová najlepším nekonkurovala, už na úvodnom medzičase výraznejšie zaostávala a jej strata sa postupne zvyšovala. Do cieľa prišla s mankom 1,39 sekundy, čo jej stačilo na 17. miesto z 22 štartujúcich. Pred záverečnými dvomi disciplínami tak už nemá šancu dotiahnuť stratu v celkovom poradí Svetového pohára, k dispozícii je maximálne možný 200-bodový zisk.Shiffrinová rozhodla o zisku glóbusu v rýchlostných disciplínach, v ktorých získala rozhodujúce body ešte pred záverečnými dvoma súťažami - slalomom a obrovským slalomom. Dvadsaťsedemročná pretekárka potvrdila svoju všestrannosť aj vo finále SP, keď vyhrala utorňajší zjazd, po ktorom si vypracovala náskok 156 bodov. Po 2. mieste v super-G musela jej rivalka Vlhová obsadiť najhoršie 7. priečku, aby si udržala aspoň matematickú nádej na obhajobu glóbusu, čo sa jej nepodarilo.Shiffrinová sa štvrtým celosezónnym titulom vyrovnala svojej krajanke Lindsey Vonnovej, ktorá triumfovala v rokoch 2008, 2009, 2010 a 2012. Zo žien má viac glóbusov na konte len Rakúšanka Annemarie Moserová-Pröllová, ktorá ich získala šesť.