Kilde triumfoval v druhom zjazde v Kitzbüheli

Kitzbühel 21. januára (TASR) - Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde triumfoval v druhom z dvojice zjazdov Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. Na obávanom Streife zvíťazil v sobotu s náskokom 67 stotín sekundy pred francúzskym veteránom Johanom Clareym a upevnil si vedúcu pozíciu v priebežnom poradí disciplíny. Na pódiu ich doplnil tretí Travis Ganong z USA (+0,95). Víťaz piatkového zjazdu Rakúšan Vincent Kriechmayr skončil na piatom mieste (+1,30).



Kilde dosiahol druhý triumf na slávnej zjazdovke, prvýkrát zvíťazil na Streife presne pred rokom. Tridsaťročný Nór slávil jubilejné 20. víťazstvo v prestížnom seriáli, z toho jedenáste v kráľovskej alpskej disciplíne. "Dnes som mal dobrý pocit, necítil som žiadnu bolesť v zranenej ruke. Jazda sa mi vydarila, dal som si pozor na dolnú časť, prešiel som ju nielen telom, ale aj s hlavou. Som s mojím výkonom spokojný. Vydal som zo seba všetko," povedal pre ORF Kilde, ktorý v tejto sezóne ovládol už piaty zjazd. Okrem toho dvakrát vyhral aj super-G.



Po hustom nočnom snežení mali organizátori plné ruky práce, no dokázali pripraviť trať tak, že sa mohlo opäť štartovať úplne hore z riadnej búdky. V porovnaní s prvým zjazdom však pretekárom sťažovala jazdu znížená viditeľnosť, spojená s ľahkým snežením. Na štart sa nepostavil Švajčiar Marco Odermatt, lídra SP vyradilo zranenie ľavého kolena z piatkových pretekov. Prvý pád prišiel pri štartovom čísle 5, po chybe na Traverse skončil v ochranných sieťach Jared Goldberg, Američan sa našťastie vyhol zraneniu, rovnako ako Nemec Thomas Dressen (č. 20). Kriechmayr musel po páde Goldberga dlho čakať na štarte, na rovinatej pasáži veľa stratil a skončil mimo pódia, rovnako ako aj ďalší rakúski pretekári. "Dlhé prerušenie určite nebolo ideálne. Na trať stihol napadať nový sneh a spomalila sa. To patrí k lyžovaniu. Aleks zajazdil veľkolepo," uviedol Kriechmayr.



Kilde predviedol dominantnú jazdu, Karusell i Steilhang prešiel čisto, výbornú líniu našiel aj na Hausbergu a narozdiel od prvého zjazdu sa vyhol zaváhaniu pri výjazde z traverzy. Na kľúčovej bránke si udržal vysokú líniu a do cieľovej roviny sa vyrútil v zjazdárskom postoji, z čoho rezultovala vysoká rýchlosť a fantastický čas v cieli. Odniesol si tak víťaznú prémiu 100.000 eur. Kilde obral o triumf Clareyho, 42-ročný Francúz sa nedočkal prvého víťazstva v kariére. Pripísal si 11. pódiové umiestenie v SP.



Záverečné preteky v kariére absolvoval švajčiarsky veterán Beat Feuz. Tridsaťpäťročný zjazdár nastúpil v špeciálnom drese s číslom 217, ktoré odkazovalo na počet jeho štartov v SP. Trojnásobný víťaz z Kitzbühelu sa rozlúčil solídnou jazdou, za Kildem zaostal o 2,01 s. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. V poradí 83. ročník Hahnenkammu vyvrcholí v nedeľu tradičným slalomom na Ganslernhangu.