Lyžiar Kilde vyhral super-G v Kvitfjelli, zabezpečil si malý glóbus

výsledky super-G SP mužov v Kvitfjelli:



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 1:25,91 min.,

2. James Crawford (Kan.) +0,07 s,

3. Matthias Mayer (Rak.) +0,12,

4. Dominik Paris (Tal.) +0,21,

5. Beat Feuz +0,31,

6. Justin Murisier (obe Švaj.) +0,71,

7. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,73,

8. Adrian Smiseth Sejersted (Nór.) +0,75,

9. Niels Hintermann (Švaj.) +0,84,

10. Romed Baumann (Nem.) +0,93



celkové poradie SP (po 30 z 37 súťaží):

1. Marco Odermatt (Švaj.) 1239 b.,

2. Kilde 1050,

3. Mayer 836,

4. Feuz 734,

5. Henrik Kristoffersen (Nór.) 659,

6. Kriechmayr 640, ...,

121. Adam ŽAMPA 14,

135. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 8



poradie v super-G (6 zo 7):



1. Kilde 480 b.,

2. Mayer 350,

3. Odermatt 322,

4. Kriechmayr 275,

5. Feuz 187,

6. Crawford 181

Kvitfjell 6. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde sa stal víťazom nedeľného super-G Svetového pohára. Na domácej zjazdovke v Kvitfjelli triumfoval s náskokom siedmich stotín sekundy pred Kanaďanom Jamesom Crawfordom, tretí skončil olympijský šampión z Pekingu Rakúšan Matthias Mayer (+0,12). Kilde si v predstihu zabezpečil malý krištáľový glóbus, pred finálovým super-G vo francúzskom Courcheveli má v hodnotení disciplíny nedostihnuteľný 130-bodový náskok pred druhým Mayerom.Kilde predviedol riskantnú jazdu, a hoci sa v strednej pasáži nevyhol chybám, udržal si vysokú rýchlosť až do cieľa. So štartovým číslom 19 ho na chvíľu vystrašil Crawford. Kanaďan mal na troch medzičasom mierny náskok, no v cieli sa tesne zaradil za domáceho favorita. Víťaz sobotného zjazdu Talian Dominik Paris skončil tesne za pódiom na štvrtom mieste (+0,21). Kilde slávil dvanásty triumf v pretekoch SP, z toho siedmy v superobrovskom slalome.Dvadsaťdeväťročný Nór získal po šiestich rokoch svoj druhý malý glóbus v tejto disciplíne.vyznal sa Kilde pre ZDF.Kilde má v zbierke aj veľkú guľu za celkový triumf v prestížnom seriáli v sezóne 2019/2020. Aj v tejto zime živí nádej na celkové prvenstvo, v priebežnom poradí SP si polepšil a stiahol manko na lídra Marca Odermatta na 189 bodov. Švajčiarovi sa nedeľná súťaž nevydarila, hoci trať staval tréner švajčiarskej reprezentácie. Odermatt skončil až na 28. mieste (+1,68) a pripísal si iba tri body.citoval ho server laola1.at.