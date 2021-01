Lyžovanie: Podujatie vo Wengene zrušili pre vysoký počet nakazených

Wengen 11. januára (TASR) - Podujatie Svetového pohára alpských lyžiarov vo Wengene zrušili. Dôvodom je vysoký počet nakazených koronavírusom v regióne. Vo švajčiarskom stredisku mal byť v piatok a sobotu na programe slávny zjazd na Lauberhorne, v nedeľu sa mal konať slalom mužov.



O zrušení pretekov vo Wengene rozhodol úrad verejného zdravotníctva v kantóne Bern. "Po dôkladnej analýze súčasnej epidemiologickej situácie padlo rozhodnutie, že preteky vo Wengene sa neuskutočnia," sprostredkoval denník Blick vyhlásenie Švajčiarskej lyžiarskej federácie.



Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) síce v nedeľu dala víkendovým pretekom zelenú, no v pondelok ráno všetky tímy informovala, aby zatiaľ do dejiska necestovali. Po tom, ako jeden z britských turistov doniesol do obce novú, nákazlivejšiu mutáciu koronavírusu, úrady zavreli školy a v hre je aj zavretie ďalších prevádzok.