Vlhová na 14. mieste v super-G, vyhrala Francúzka Romane Miradoliová

Lenzerheide 5. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom super-G vo švajčiarskom Lenzerheide 17. miesto. Jej hlavná súperka v boji o veľký krištáľový glóbus Mikaela Shiffrinová skončila druhá a odpútala sa od nej na čele celkového poradia Svetového pohára. Zvíťazila Francúzka Romane Miradoliová, malý glóbus pre prvenstvo v disciplíne si vybojovala Talianka Federica Brignoneová, ktorá obsadila 9. priečku.



Technická trať, ktorú postavil tréner Petry Vlhovej Mauro Pini, robila viacerým pretekárkam problémy. Prvé tri lyžiarky do cieľa nedorazili, iné nabrali výraznú stratu. Vlhová vyrazila na zjazdovku s číslom 14. Vyhla sa výrazným chybám, no od vedúcej Miradoliovej mala napriek tomu značný odstup +3,31 s. "Jedno z najťažších super-G, čo som išla. Tréner nemohol postaviť niečo iné, bolo by to ešte nebezpečnejšie. Viac zatočená trať mi mala vyhovovať, ale ja som sa veľmi trápila. Polovica trate bola samý ľad, bol to boj. Snažila som sa urobiť maximum. Nehovorím to, často, ale dnes to bolo naozaj veľmi ťažké. Musím to hodiť za hlavu. Uvidíme, aké budú podmienky zajtra na obrovskom slalome, ale určite to bude taktiež náročné," povedala Vlhová do kamery RTVS.



Shiffrinová sa vrátila na svahy po neúspešnej olympiáde a ukázala výborný výkon. Štartovala hneď za Vlhovou s pätnástkou a náročná trať jej sedela. Do cieľa prišla s mankom 38 stotín sekundy za Miradoliovou a nad výsledkom preukázala spokojnosť. V super-G si pripísala v tejto sezóne tretie pódiové umiestnenie.



Dvadsaťsedemročná Miradoliová si pripísala vôbec prvý triumf v kariére. Doteraz nestála v kategórii dospelých ani na stupňoch víťazov. Tretiu priečku obsadila aj pred zrakom svojho krajana a dvadsaťnásobného grandslamového šampióna v tenise Rogera Federera Lara Gutová-Behramiová s odstupom +0,88.