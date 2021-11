Vlhová na čele: Úspechy mi dodali silu, cítim sa dobre

Killington 28. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 1. kole usadila na čele nedeľného slalomu Svetového pohára. V americkom Killingtone viedla o dve desatiny sekundy pred americkou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. Priebežne tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,58). Ďalšie pretekárky zaostávali pred druhým kolom (18.45 SEČ) už o vyše sekundu.



Po sobotňajšom nepriaznivom počasí, ktoré zapríčinilo zrušenie obrovského slalomu, vládlo v nedeľu v Killingtone bezvetrie s mrazivými teplotami a nič nebránilo konaniu súťaže. Vlhová vyrazila na trať ako prvá, obhajkyňa veľkého glóbusu jazdila isto, uvoľnene, bez väčších problémov a bolo jasné, že jej čas sa bude ťažko prekonávať. Švajčiarka Michelle Gisinová so štartovým číslom dva sa jej jazde ani nepriblížila (+1,66 s), Wendy Holdenerová napriek agresivite zaostala o vyše pol sekundy, Švédka Anna Swennová Larssonová stratila výrazne. Menším zaváhaniam sa nevyhla ani Shiffrinová s číslom 5, ktorá vyhrala na domácom svahu "Superstar" všetky štyri doterajšie slalomy. Americká spolufavoritka na treťom medzičase zaostávala o pol sekundy, až v spodnej časti zrýchlila a zredukovala stratu na dve desatiny.



Ostatné pretekárky sa už s traťou ťažko pasovali a prvá trojka sa už nezmenila. Nemka Lena Dürrová sa zaradila na štvrtú priečku (+1,06), chyby spravila aj obhajkyňa malého glóbusu za slalom Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+1,24). Vlhová tak bola na najlepšej ceste vyhrať tretí slalom za sebou po tom, ako pred týždňom dvakrát triumfovala v Levi. Jej dosiaľ najlepším umiestením v slalome v Killingtone boli tri druhé priečky. "Predchádzajúce úspechy mi dodali sebadôveru a silu, momentálne sa cítim skutočne dobre. V 1. kole som bojovala s podmienkami. Podložka je v zásade dobre pripravená, no podmienky sa niekedy menia, na to sa musíte nastaviť," uviedla 26-ročná Slovenka pre ORF.