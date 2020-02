Vlhová po 1. kole slalomu v Slovinsku štvrtá

Kranjska Gora 16. februára (TASR) – Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla v 1. kole dnešného slalomu Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore štvrtý najrýchlejší čas. Po jazdách elitnej pätnástky zaostala za priebežnou líderkou Annou Swennovou-Larssonovou zo Švédska o 0,92 sekundy.



Deň po zisku 2. miesta v obrovskom slalome predviedla Vlhová jazdu bez zreteľnej chyby, no okrem suverénnej Švédky nestačila o 0,42 sekundy ani na Nórku Ninu Haverovú-Lösethovú, resp. o 0,32 sekundy na Švajčiarku Wendy Holdenerovú.



Dvadsaťštyriročná Slovenka išla slalom po takmer mesačnej prestávke. Nespravila viditeľné zaváhanie, ale švédska líderka išla agresívnejšie a čistejšie. Na pretekoch neštartuje z rodinných dôvodov najlepšia slalomárka sezóny Američanka Mikaela Shiffrinová.



"Nebolo to dobré. Vrchnú časť trate som išla veľmi pomaly, akoby som nechytila rýchlosť. Druhé kolo pôjdem naplno a uvidím čo z toho bude. Kopec je trochu ľadový a šmykľavý, ale dá sa to. Urobila som veľmi veľa chýb," povedala pre RTVS Vlhová, ktorá v tomto roku vyhrala oba predchádzajúce slalomy v Záhrebe aj Flachau.