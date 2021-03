Vlhová po 1. kole obrovského slalomu na druhom mieste

Jasná 7. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení úvodnej pätnástky 1. kola nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára na druhom mieste. V Jasnej zaostávala za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 16 stotín sekundy. Prekvapením bola priebežná tretia pozícia Poľky Maryny Gasienicovej-Danielovej (+0,44).



Pod Chopkom vládlo jasné, slnečné počasie, oproti sobote bola podložka ešte ľadovejšia. Líderke celkového poradia SP Lare Gutovej-Behramiovej so štartovým číslom 1 sa jazda nevydarila, hneď za prvým medzičasom urobila veľkú chybu a aj v ďalšom priebehu točila pod bránami. Shiffrinová našla oveľa lepší rytmus, víťazka sobotného slalomu išla s citom, plynulo a prekonala Švajčiarku o 1,78 s. Vlhová v domácom stredisku predviedla takisto plynulú jazdu, na prvých dvoch medzičasoch za Američankou mierne zaostávala, na treťom medzičase viedla o dve stotinky, nakoniec sa za ňu zaradila o 16 stotín.



"Išlo sa mi oveľa lepšie ako v predchádzajúcich obrovských slalomoch," uviedla Vlhová pre RTVS. "Bola som pred pretekmi nastavená tak, že pôjdem naplno, že nemám čo stratiť. Konečne som predviedla moju jazdu, aj keď v spodnej časti som trochu urobila chybu. Veľký problém mi robilo meniace sa svetlo, keď som prechádzala zo slnka do tieňa. V prvých dvoch bránach som v podstate nič nevidela. Od začiatku som sa snažila chytiť rytmus, aby som sa do toho dostala. V strednej pasáži som sa cítila veľmi dobre, akurát tú spodnú časť som mohla zajazdiť lepšie. Je mi však jedno, na ktorom som mieste, som hlavne spokojná, že som mala konečne dobrý pocit z mojej jazdy. Pokúsim sa to zopakovať v druhom kole."



Zatvorené brány veľmi nesedeli Taliankam. Federica Brignoneová išla príliš priamo na brány, viackrát zaváhala, nenašla rytmus a v cieli mala stratu 91 stotín. Hneď pred ňu sa zaradila líderka hodnotenia disciplíny Marta Bassinová (+0,84). Prvýkrát v elitnej pätnástke štartovala Poľka Gasienicová-Danielová a výhodné štartové číslo plne využila, keď zašla tretí najlepší čas. Prekvapila aj Američanka Nina O'Brienová, ktorá s číslom 19 zaostala za Shiffrinovou iba o 49 stotín. Pred 2. kolom (12.30) jej patrilo nádejné štvrté miesto. Na trať sa chystala vyraziť aj druhá slovenská reprezentantka Petra Hromcová, ktorá s číslom 58 uzatvárala štartovú listinu 1. kola.