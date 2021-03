Vlhová skončila druhá v slalome v Jasnej za Shiffrinovou

Výsledky slalomu SP žien v Jasnej:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:44,28 min.

2. Petra VLHOVÁ (SR) +0,34 s

3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,52

4. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,42

5. Michelle Gisinová (Švaj.) +2,24

6. Ana Buciková (Slovin.) +3,07

7. Martina Peterliniová (Tal.) +3,32

8. Martina Dubovská (ČR) +3,54

9. Andreja Slokarová (Slovin.) +3,55

10. Laurence St. Germainová (Kan.) +3,59

...

Petra HROMCOVÁ (SR) nedokončila 1. kolo



Celkové poradie SP (po 26 z 33 súťaží):

1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1227 b.

2. VLHOVÁ 1120

3. Gisinová 937

4. Marta Bassinová 790

5. Federica Brignoneová 777

6. Sofia Goggiová (všetky Tal.) 740



Poradie v slalome (6 z 9):

1. VLHOVÁ 480

2. Shiffrinová 435

3. Liensbergerová 410

4. Gisinová 375

5. Holdenerová 305

6. Chiara Mairová (Rak.) 155

Jasná 6. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila druhá v slalome Svetového pohára v Jasnej. V sobotňajšej súťaži nestačila iba na víťaznú Američanku Mikaelu Shiffrinovú, za ktorou zaostala o 34 stotín sekundy. Tretie miesto obsadila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,52). Druhá slovenská reprezentantka Petra Hromcová pri premiére v prestížnom seriáli nedokončila 1. kolo.Vlhová viedla po prvom kole s náskokom 27 stotín pred Shiffrinovou, v tom druhom si poradie vymenili. Slovenka si však udržala pozíciu na čele priebežného hodnotenia disciplíny, pred Shiffrinovou vedie o 45 bodov. Navyše skresala manko na líderku celkového poradia SP Laru Gutovú-Behramiovú, za Švajčiarkou zaostáva už iba o 107 bodov.Dvadsaťpäťročná Vlhová dosiahla 42. pódiové umiestnenie v SP. Výrazne si vylepšila svoje umiestenie spred piatich rokov, keď skončila v Jasnej deviata.povedala Vlhová pre RTVS:Shiffrinová slávila 69. víťazstvo v kariére, z toho 45. v slalome.uviedla pre RTVS Američanka, ktorá si po piatich rokoch zopakovala triumf pod Chopkom.Vlhová otvorila domáce preteky so štartovým číslom 1, od prvej brány chytila rytmus a predviedla plynulú jazdu. Navyše sa vyvarovala chýb a v spodnej časti ešte tempo vystupňovala. Konkurentky na jej jazdu nestačili, Holdenerová s číslom 2 išla síce odvážne, ale dolu stratila a v cieli mala manko štyroch desatín. Priblížiť sa jej nedokázala ani majsterka sveta z Cortiny d'Ampezzo Katharina Liensbergerová, ktorá zaostala o 91 stotín. Víťazka slalomu v Jasnej 2016 Shiffrinová sa snažila ísť aktívne a agresívne, na prvých dvoch medzičasoch si držala tesný náskok. Na treťom však už bola aj ona v červených číslach a v cieli mala na Vlhovú stratu takmer troch desatín.uviedla Vlhová pre RTVS.Do jednej sekundy sa v 1. kole zmestili iba štyri pretekárky. Prekvapením bola jazda Američanky Pauly Moltzanovej, ktorá sa so štartovým číslom 26 zaradila na šiestu pozíciu (+1,72). Prvé kolo sa vydarilo aj českej reprezentantke Martine Dubovskej. Rodáčke z Třinca, ktorá vyrastala a žije na Liptove, patrila priebežná deviata priečka (+1,98). Prvé kolo uzavrela so štartovým číslom 57 Petra Hromcová, po treťom medzičase bola priebežne 53. so stratou 4,71 s, no potom dostala špicar a vypadla.V 2. kole bolo viac rytmických zmien, najmä v hornej časti bol kurz viac zatočený, navyše začalo snežiť. Do vedenia sa dostala Ana Buciková, ktorá sa z dvanástej pozície posunula na konečnú šiestu. Slovinku nezosadili z vedúcej pozície Dubovská, Rakúšanky Katharina Huberová, Chiara Mairová a ani Američanka Moltzanová, podarilo sa to až Švajčiarke Michelle Gisinovej. Potom splnila svoju úlohu Liensbergerová, no dlho na čelnej pozícii nevydržala. Holdenerová totiž zariskovala, postupne zvyšovala náskok a dostala sa do vedenia s náskokom 90 stotín. Svoju jazdu však zvládla aj Shiffrinová, ktorá od úvodu našla skvelý rytmus a prekonala Švajčiarku o 52 stotín. Vlhová išla tiež razantne, držala si náskok až do tretieho medzičasu, v závere však na konkurentku nestačila.povedal otec a šéf tímu Igor Vlha.