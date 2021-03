Vlhová obsadila v slalome ôsmu priečku, triumfovala Liensbergerová

Výsledky slalomu SP žien v Are:



1. Katharina Liensbergerová (Rak.) 1:47,93 m,

2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,72 s,

3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,65,

4. Lena Dürrová (Nem.) +1,78, 5. Paula Moltzanová (USA) +2,00, 6. Kristin Lysdahlová +2,27, 7. Kristina Riisová Johannessenová (obe Nór.) +2,69, 8. Petra VLHOVÁ (SR) +2,71, 9. Katharina Gallhuberová +2,81, 10. Franziska Gritschová (obe Rak.) +2,92



Celkové poradie SP (po 29 z 33 súťaží):



1. VLHOVÁ 1352 b,

2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1256,

3. Gisinová 1025,

4. Shiffrinová 915,

5. Marta Bassinová 840,

6. Federica Brignoneová (obe Tal.) 817



Poradie v slalome (8 z 9):



1. VLHOVÁ 612 b,

2. Liensbergerová 590,

3. Shiffrinová 575,

4. Michelle Gisinová (Švaj.) 431,

5. Holdenerová 415,

6. Dürrová 217

Are 13. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom slalome Svetového pohára 8. miesto. Vo švédskom Are zaostala o 2,71 s za víťaznou Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou, pre ktorú to bol prvý triumf v SP. Druhá Američanka Mikaela Shiffrinová stratila 72 stotín, tretia skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,65 s).Vlhová sa snažila zmazať veľké manko, ktoré nabrala v prvom kole. Dvadsaťpäťročná Slovenka hneď po štarte urobila obrovskú chybu, takmer minula bránku, ale napokon sa dokázala vrátiť na trať. Veľkú stratu však už nedokázala zmazať, za líderkou Shiffrinovou zaostala o 2,95 sekundy. V druhom kole riskovala, išla naplno a najmä druhú časť trate zvládla excelentne. Napokon zajazdila najlepší čas a posunula sa o 19 miest. Do celkového hodnotenia SP získala 32 bodov a v hodnotení slalomu vedie pred Liensbergerovou o 22 bodov. V boji o veľký glóbus má pred finále SP v Lenzerheide pre druhou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou náskok 96 bodov.Shiffrinová oslávila v sobotu svoje 26. narodeniny a ako darček si chcela dať 70. víťazstvo v kariére. V prvom kole išla typicky čisto, zrýchlila najmä v strednej a dolnej pasáži. V druhom však zaváhala v hornej časti trate a napokon ju 10. najlepší čas odsunul za víťazku Liensbergerovú. Úradujúca majsterka sveta sa postarala o prvý rakúsky ženský slalomový triumf v SP od 30. novembra 2014, keď Nicole Hospová nenašla premožiteľku v Aspene.