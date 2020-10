Lakers zdolali v šiestom zápase Miami a získali 17. titul

6. zápas finále play off NBA 2019/2020:



MIAMI HEAT - LOS ANGELES LAKERS 93:106 (20:28, 16:36, 22:23, 35:19)



Najviac bodov: Adebayo 25 (10 doskokov), Butler a Crowder po 12 - James 28 (14 doskokov, 10 asistencií), Davis (15 doskokov) a Rondo po 19



Konečný stav série: 4:2, Los Angeles Lakers sú šampiónmi NBA



Zoznam víťazov NBA:



Boston Celtics, Los Angeles/Minneapolis Lakers - 17x



Golden State/Philadelphia Warriors, Chicago Bulls - 6x



San Antonio Spurs - 5x



Philadelphia 76ers/Syracuse Nationals, Detroit Pistons, Miami Heat - 3x



New York Knicks, Houston Rockets - 2x



Finálové série NBA (uplynulých 25 rokov):



2020: Los Angeles Lakers - Miami Heat 4:2



2019: Toronto Raptors - Golden State Warriors 4:2



2018: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:0



2017: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1



2016: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3



2015: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2



2014: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1



2013: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3



2012: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:1



2011: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2



2010: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3



2009: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1



2008: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:2



2007: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0



2006: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:2



2005: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3



2004: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:1



2003: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2



2002: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0



2001: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:1



2000: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2



1999: San Antonio Spurs - New York Knicks 4:1



1998: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2



1997: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2



1996: Chicago Bulls - Seattle SuperSonics 4:2

Zoznam najužitočnejších hráčov (MVP) finále NBA (uplynulých 25 rokov):



2020: LeBron James (Los Angeles Lakers)



2019: Kawhi Leonard (Toronto Raptors)



2018: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2017: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2016: LeBron James (Cleveland Cavaliers)



2015: Andre Iguodala (Golden State Warriors)



2014: Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)



2013: LeBron James (Miami Heat)



2012: LeBron James (Miami Heat)



2011: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)



2010: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2009: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2008: Paul Pierce (Boston Celtics)



2007: Tony Parker (San Antonio Spurs)



2006: Dwyane Wade (Miami Heat)



2005: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2004: Chauncey Billups (Detroit Pistons)



2003: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2002: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2001: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2000: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



1999: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



1998: Michael Jordan (Chicago Bulls)



1997: Michael Jordan (Chicago Bulls)



1996: Michael Jordan (Chicago Bulls)

Orlando 12. októbra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers sa stali šampiónmi NBA v ročníku 2019/2020. V šiestom stretnutí finálovej série zdolali Miami Heat hladko 106:93 a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Lakers získali 17. titul a v historickej tabuľke sa posunuli na prvé miesto, kde sú zhodne s Bostonom Celtics.Žlto-fialoví oslavujú triumf presne po desiatich rokoch. V roku 2010 ich priviedol k prvenstvu Kobe Bryant, ktorý 26. januára 2020 tragicky zahynul pri páde helikoptéry. Cenu MVP finále si pre rok 2020 odniesol LeBron James. Ten sa stal prvým hráčom histórie, ktorý získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finále v troch rozličných dresoch. K titulu priviedol aj dvakrát Miami Heat (2012, 2013) a raz Cleveland Cavaliers.Do histórie sa zapísal aj rozohrávač Rajon Rondo, ktorý triumfoval ako vôbec prvý v drese oboch najväčších rivalov súťaže. V roku 2008 získal svoj prvý titul v drese Bostonu, na druhé prvenstvo čakal 12 rokov. Krídelník Danny Green je jediný, kto sa môže tešiť z obhajoby titulu. Pred rokom oslavoval v drese Toronta, titul má aj z roku 2014 ako hráč San Antonia.V pondelkovom zápase Lakers dominovali. Dokonale využili fakt, že predchádzajúce meranie síl síce Miami po dráme dotiahlo do víťazného konca, no duel odohralo iba so siedmimi hráčmi. Basketbalisti z Los Angles potvrdili, že majú oveľa skúsenejšie družstvo a širší káder a už do prestávky si vytvorili takmer 30-bodový náskok. Polčas sa skončil v ich prospech 64:36 a po zmene strán sa iba dohrávalo.Najlepším strelcom duelu bol LeBron James, ktorý zaznamenal triple double za 28 bodov, 14 doskokov a 10 asistencií. Bol to jeho 28. trojnásobný dvojciferný zápis vo finále. Lepším je v tejto štatistike iba Magic Johnson, bývalý hráč Lakers má na svojom konte 30 triple double.Za Miami si pripísal 25 bodov a 10 doskokov pivot Bam Adebayo. Za Heat sa objavil na palubovke aj Goran Dragič, ktorý si v prvom finálovom zápase poranil nohu, no druhý najlepší strelec tímu dal iba päť bodov.