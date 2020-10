Miami zdolalo Lakers a znížilo sériu

Finále play off NBA - 3. zápas:



MIAMI HEAT – LOS ANGELES LAKERS 115:104 (26:23, 32:31, 27:26, 30:24)



Najviac bodov: Butler 40 (11 doskokov, 13 asistencií), Herro a Olynyk po 17 – James 25 (10 doskokov), Kuzma a Morris po 19

Stav Série: 1:2

Orlando 5. októbra (TASR) - Basketbalisti Miami Heat zvíťazili v treťom zápase finálovej série play off NBA. V noci na pondelok zdolali Los Angeles Lakers 115:104 a stav série znížili na 1:2 na zápasy.O triumf Miami sa veľkou mierou zaslúžil Jimmy Butler, ktorý zaznamenal triple-double za 40 bodov, jedenásť doskokov a trinásť asistencií.ocenil jeho výkon hviezdny hráč Lakers LeBron James. Pochvalu si vyslúžil aj od svojich spoluhráčov.povedal mladík Tyler Hero.Miami prišlo v prvom zápase o opory Gorana Dragiča a Bama Adebaya a obe úvodné stretnutia prehralo, no v treťom ukázalo, že sa tak ľahko nevzdá.Butlera citovala agentúra AFP. V drese Lakers sa najviac darilo Jamesovi, ktorý k 25 bodom pridal aj desať doskokov a osem asistencií."Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas a Jimmy nás podržal na oboch stranách palubovky. Jeho odtlačok bolo vidieť v každej dôležitej časti zápasu," uviedol tréner Heat Erik Spoelstra.Butlerovi dobre sekundovali aj nováčik Herro a Kelly Olynyk, obaja nazbieral po sedemnásť bodov. Miami prvýkrát v sérii prekonalo súpera v počte doskokov (43:37).V drese Lakers sa najviac darilo Jamesovi, ktorý k 25 bodom pridal aj desať doskokov a osem asistencií. Nedarilo sa hviezdnemu Anthonymu Davisovi, ktorý nazbieral len 15 bodov a v prvej a štvrtej štvrtine vyšiel na prázdno. Markieff Morris a Kyle Kuzma zaznamenali z lavičky zhodne po 19 bodov.