Boston a Colorado postúpili do 2. kola play off

1. kolo play off NHL:



Semifinále Severnej divízie /na 4 víťazstvá/:



Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 5:4 pp



Stav série: 3:0



Semifinále Západnej divízie



St. Louis Blues - Colorado Avalanche 2:5



Výsledok série: 0:4, postúpilo Colorado



Semifinále Východnej divízie



Washington Capitals - Boston Bruins 1:3



Výsledok série: 1:4



Semifinále Centrálnej divízie



Nashville Predators - Carolina Hurricanes 4:3 po dvojnásobnom predĺžení



Stav série: 2:2

New York 24. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu postúpili do 2. kola play off NHL. V nedeľnom piatom zápase semifinále Východnej divízie zvíťazili na ľade Washingtonu 3:1 a v sérii uspeli 4:1. Do ďalšieho kola sa prebojovalo aj Colorado, ktoré v Západnej divízii zdolalo St. Louis 5:2 a v sérii triumfovalo 4:0.Pod rozhodujúce víťazstvo Bostonu sa podpísali najmä dvojgólový Patrice Bergeron a brankár Tuukka Rask, ktorý si pripísal 40 zákrokov. David Pastrňách mal bilanciu 1+1. Slovenský brankár Jaroslav Halák nefiguroval na súpiske. Zdeno Chára odohral za Capitals pätnásť minút a raz vystrelil na bránku.Na ľade St. Louis žiaril prvý útok Colorada, Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen a Nathan MacKinnon si pripísali gól a asistenciu. MacKinnon v sérii nazbieral deväť bodov (6+3), nikomu predtým sa to v organizácii Avalanache či Quebecu Nordiques v štyroch zápasoch série play off nepodarilo.Krok od postupu do finále Severnej divízie sú hráči Winnipegu, keď doma zvíťazili nad Edmontonom 5:4 po predĺžení a vedú 3:0 na zápasy. Po prvej tretine pritom prehrávali 0:2 po zásahoch Leona Draisaitla a v 52. minúte viedli Oilers ešte 4:1. Potom však inkasovali trikrát v priebehu troch minút, hrdinom Jets sa stav v predĺžení Nikolaj Ehlers, ktorý strelil svoj druhý gól v dueli.