Calgary povolalo Pospíšila z farmy do prvého tímu

Na snímke sprava slovenský útočník Martin Pospíšil a americký útočník Johnny Gaudreau v zápase základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

Pospíšil nedohral 1. októbra prípravný zápas s Vancouverom po zásahu do tváre v šarvátke po prerušení hry.

Autor TASR
Calgary 20. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil je blízko tohtosezónnej premiéry v NHL. Vedenie Calgary Flames ho v utorok povolalo z farmy Calgary Wranglers, kde absolvoval kondičný pobyt po dlhom zranení. V nižšej zámorskej súťaži AHL odohral dva zápasy.

Flames pred týždňom poslali 26-ročného útočníka na kondičný pobyt, aby sa rozohral pred očakávaným návratom do zostavy „plameňov“. V dvoch stretnutiach nebodoval, pripísal si v nich sedem striel na bránku. Jeho návrat do prvého mužstva je aj dobrou správou pre slovenskú reprezentáciu pred ZOH 2026. Pospíšil patril medzi šiestich hráčov, ktorí sa dostali už do prvotnej nominácie SR na olympijský turnaj v Miláne.

Pospíšil nedohral 1. októbra prípravný zápas s Vancouverom po zásahu do tváre v šarvátke po prerušení hry. Spočiatku sa zdalo, že nejde o nič vážne, no sezónu napokon začal na listine zranených hráčov. Flames neprezradili, s akým zranením sa Pospíšil vyrovnával, ale pri jeho histórii otrasov mozgu panovali obavy, či nejde znovu o podobný problém.

Slovenský reprezentant by pred štartom na ZOH mohol stihnúť odohrať za Flames päť duelov. Klub NHL mu vytvoril priestor v kádri tým, že poslal na farmu útočníka Drydena Hunta. Informovala o tom oficiálna webstránka „plameňov“.
