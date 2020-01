VIDEO NHL: Černák pri demontáži Vancouveru s gólom a asistenciou

Výsledky NHL:



Carolina - Philadelphia 5:4 pp, Florida - Arizona 2:5, New Jersey - New York Islanders 3:4 pp, Tampa Bay - Vancouver 9:2 /E. Černák za domácich 1+1/, Washington - Ottawa 6:1 /R. Pánik za domácich 0+1/, Detroit - Montreal 4:3, New York Rangers - Colorado 5:3, Nashville - Boston 2:6, St. Louis - San Jose 3:2, Chicago - Calgary 1:2, Anaheim - Columbus 3:4, Vegas - Pittsburgh 3:4

New York 8. januára (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák strelil v noci na stredu v NHL gól a pridal asistenciu pri triumfe Tampy Bay nad Vancouverom 9:2. Dvadsaťdvaročný obranca zvýšil v závere druhej tretiny na 6:2, v tretej časti hry prihral na siedmy gól Braydenovi Pointovi. Domáca Tampa Bay zvíťazila ôsmykrát za sebou.Černák strávil na ľade 19:25 minúty a bol tretí najvyťaženejší hráč Tampy, do štatistík si zapísal aj dva plusové body. V tejto sezóne zatiaľ nazbieral osem bodov (3+5).Rovnaký počet bodov má na konte Richard Pánik, ktorého Washington na vlastnom ľade zdolal Ottawu hladko 6:1. Slovenský útočník dosiahol asistenciu. V drese hostí sa predstavil obranca Christián Jaroš, odohral 9:46 minúty a mal mínusový bod.Z víťazstva sa tešil aj Boston Bruins. "Medvedi" uspeli v Nashville 6:2. V bránke hostí dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom Tuukka Rask a pripísal si 34 zákrokov. Kapitán Bostonu Zdeno Chára nebodoval, v tretej tretine sa však pobil s Jakovom Treninom. Okrem päťminútového trest dostal aj dve minúty navyše za hrubosť.Montreal prehral na ľade Detroitu 3:4, Tomáš Tatar vystrelil štyrikrát na bránku súpera, ale bez bodového efektu.