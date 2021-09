Chára sa vracia do NY Islanders, dohodol sa na ročnom kontrakte

New York 18. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa dohodol na ročnom kontrakte s tímom zámorskej NHL New York Islanders. Štyridsaťštyriročný bek sa tak po 20 rokoch vráti do tímu, ktorý ho draftoval do profiligy.



"Ostrovania" si vybrali Cháru v 3. kole z 56. miesta draftu v roku 1996, ich dres obliekal do sezóny 2000/2001. Následne prestúpil do Ottawy a v roku 2006 do Bostonu, v ktorom hral s C-éčkom na drese až do vlaňajšej sezóny. V nej pôsobil vo Washingtone Capitals.



Chára odohral v základnej časti NHL 1608 zápasov, v ktorých nazbieral 666 bodov (207+459). V 200 dueloch play off pridal 70 bodov (18+52). Z aktívnych hráčov v NHL je Chára prvý v hodnotení +/- (+293), trestných minútach (2000) a druhý v počte odohraných zápasov (1608). V sezóne 2008/2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu, cenu Marka Messiera za vodcovské schopnosti mu udelili v ročníku 2010/2011. Je šesťnásobný účastník Zápasu hviezd a v roku 2011 doviedol Boston k Stanleyho poháru. Na konte má aj dve strieborné medaily z MS a zahrali si na troch zimných olympiádach (2006, 2010, 2014). Na Svetovom pohári v roku 2016 získal striebro s tímom Európy.