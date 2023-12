Coyotes povolali Kocha, môže sa stať 97. Slovákom v lige

Glendale 6. decembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes povolal Patrika Kocha do prvého tímu. Dvadsaťšesťročný obranca sa môže stať 97. slovenským hráčom so štartom v NHL. "Kojoti" odohrajú nasledujúci zápas v piatok 8. decembra o 3.00 SEČ doma proti Philadelphii.



Sezóna 2023/24 je pre Kocha, ktorý práve 8. decembra oslávi 27. narodeniny, premiérová v zámorí. V jej doterajšom priebehu pôsobil vo farmárskej súťaži AHL, v ktorej nastúpil v drese tímu Tucson Roadrunners do 14 zápasov. Do štatistík si pripísal gól, tri asistencie a 18 trestných minút. Súčasťou organizácie Arizony sa stal po tom, čo na jar 2023 podpísal s klubom ročný nováčikovský kontrakt. V uplynulých troch sezónach obliekal dres Vítkovíc, Slovensko reprezentoval na dvoch MS.



V histórii organizácie Arizona (Phoenix) Coyotes doteraz nastúpilo osem slovenských hokejistov. Súčasťou tímu je aj Kochov krajan a útočník Miloš Kelemen, ktorý v prebiehajúcej sezóne odohral šesť zápasov. V ročníku 2023/2024 doteraz nastúpilo deväť slovenských hráčov, debut absolvovali útočník Martin Pospíšil (Calgary) a obranca Šimon Nemec (New Jersey).