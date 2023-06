Gajan je najvyššie draftovaný brankár, vybralo si ho Chicago

Nashville 29. júna (TASR) - Slovák Adam Gajan sa stal najvyššie draftovaným brankárom v roku 2023. V 2. kole si ho z celkového 35. miesta vybral klub NHL Chicago Blackhawks. Štvrtým draftovaným slovenským hokejistom v tomto roku sa stal obranca Maxim Štrbák, ktorý zamieril zo 45. priečky do Buffala Sabres. V 2. kole zaznelo aj meno útočníka Martina Mišiaka, siahlo po ňom z 55. miesta takisto Chicago.



Gajan upútal na uplynulých MS hráčov do 20 rokov, kde získal cenu pre najlepšieho brankára šampionátu. S 93,6-percentnou úspešnosťou zásahov bol najlepší spomedzi všetkých brankárov turnaja. V štyroch dueloch dosiahol priemer 2,4 inkasovaného gólu na zápas a slovenskému tímu pomohol k víťazstvám nad USA a Lotyšskom. V Chicagu sa stretne s Connorom Bedardom, tohtoročnou draftovou jednotkou. Práve supertalentovaný kanadský center ho prekonal slávnym gólom v predĺžení štvrťfinále juniorských MS. Gajan v zápase zlikvidoval 53 striel kanadských hráčov.



Gajan sa stal zároveň najvyššie draftovaným slovenským brankárom v histórii. V minulej sezóne obliekal dresy Green Bay Gamblers v USHL a Chippewa Steel v NAHL, budúci ročník by mal odchytať vo vysokoškolskej NCAA za tím University of Minnesota Duluth.



Najvyššie draftovaný slovenský obranca v tomto roku je Maxim Štrbák. Syn bývalého reprezentačného obrancu Martina Štrbáka hokejovo vyrastal vo Fínsku. Po pôsobení v mládežníckych výberoch Jokeritu Helsinki sa vlani presunul do zámoria, kde v minulej sezóne hral za Sioux Fall Stampede v USHL. Osemnásťročný zadák získal v 46 zápasoch 18 bodov za päť gólov a 13 asistencií. SR reprezentoval na MS hráčov do 18 i 20 rokov.



Už v 1. kole siahli profiligové kluby po dvoch Slovákoch. Tohtoročnou slovenskou draftovou jednotkou sa stal Dalibor Dvorský, 18-ročného centra si vybral z 10. miesta St. Louis Blues. Krídelník Samuel Honzek putuje do Calgary, Flames si ho zvolili zo 16. priečky.



Spomedzi európskych korčuliarov si kluby vybrali v 1. kole okrem dvoch Slovákov aj šiestich Švédov, štyroch Rusov, jedného Rakúšana a jedného Čecha - útočník Eduard Šalé zamieril z 20. miesta do organizácie Seattlu Kraken. V prvej 32-ke nezaznelo meno ani jedného Fína, Nemca, Švajčiara či Lotyša.