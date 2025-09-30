< sekcia Šport
Kaprizov podpísal s Minnesotou najlukratívnejšiu zmluvu v histórii
Dvadsaťosemročný krídelník pôsobí v Minnesote od sezóny 2020/21, v ktorej získal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika.
Autor TASR,aktualizované
Saint Paul 30. septembra (TASR) - Ruský hokejista Kirill Kaprizov podpísal najlukratívnejší kontrakt v histórii zámorskej NHL. S Minnesotou Wild predĺžil zmluvu o osem rokov za 136 miliónov dolárov. Jeho ročný plat bude od nadchádzajúcej sezóny v hodnote 17 miliónov USD, čo je najvyššia suma od zavedenia rozpočtového stropu v roku 2005.
Dvadsaťosemročný krídelník pôsobí v Minnesote od sezóny 2020/21, v ktorej získal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika. S tímom bol štyrikrát v play off a dovedna zaznamenal 386 kanadských bodov (185+201) v 319 zápasoch. Na ZOH 2018 v Pjongčangu bol súčasťou zlatého olympijského tímu – pod piatimi kruhmi vtedy skóroval v skupinovej fáze aj v stretnutí proti Slovensku, no jeho tím prehral 2:3. Neskôr vo finále Rusi zdolali Nemecko 4:3 po predĺžení, v ktorom rozhodol práve Kaprizov.
Predošlý ligový rekord výšky ročného platu držal v rámci ligy Američan Auston Matthews, ktorý dostáva do konca sezóny 2027/28 od Toronta Maple Leafs 13,25 milióna dolárov ročne.
Kaprizovovi vyšiel doposiaľ najlepšie ročník 2021/2022 so 47 gólmi a 61 asistenciami v 81 zápasoch. Predošlú sezónu mu narušilo bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela, ktoré si vyžiadalo operáciu a vynechal 40 zápasov. V play off stihol pridať 5 gólov a 4 asistencie v šiestich dueloch proti Vegas.
Do NHL ho draftovali v 5. kole v roku 2015, no až do roku 2020 pôsobil v KHL. V lete 2020 podpísal kontrakt s Minnesotou, no jeho príchod do zámoria komplikovala pandémia koronavírusu aj vízové problémy. Kaprizov je v klube mimoriadne obľúbený, pričom jeho výkony často prirovnávajú k Slovákovi Mariánovi Gáboríkovi, prvému draftovanému hráčovi Wild.
Najväčšie zmluvy v histórii klubu patrili Zachovi Parisemu a Ryanovi Suterovi (obaja zhodne na 13 rokov za 98 miliónov USD). Ich vykúpenie zaťažilo v predošlých dvoch sezónach platový strop Minnesoty približne na 17 percent. Informácie priniesla agentúra AP.
