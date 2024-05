Chicago 28. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Mišiak podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Chicagom Blackhawks. Súčasť klubu je od draftu 2023, keď po ňom "čierni jastrabi" siahli v 2. kole z celkového 55. miesta.



Mišiak odohral sezónu 2023/2024 v kanadskej juniorskej súťaži OHL. V základnej časti nastúpil v drese Erie Otters do 60 zápasov, v ktorých nazbieral 47 kanadských bodov za 23 gólov a 24 asistencií. V štyroch zápasoch play off mal bilanciu 1+1. V sezóne naskočil aj do AHL, keď odohral jeden zápas vo farbách farmárskeho tímu Chicaga Rockford IceHogs.



Kontrakt s Blackhawks mu vyprší po sezóne 2026/2027. Platový strop klubu zaťaží v každej z troch sezón sumou 950-tisíc dolárov. V prípade, že bude Mišiak pôsobiť v NHL, bude jeho plat vo výške 855-tisíc dolárov. V nižšej súťaži to bude 82,5-tisíc. Mišiak má za sebou tri účasti na MS hráčov do 20 rokov.