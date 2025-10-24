< sekcia Šport
Slafkovského Montreal prehral v Edmontone 5:6
Montreal nenadviazal na dve predchádzajúce víťazstvá a v deviatom stretnutí sezóny si pripísal tretiu prehru. Víťazný gól Edmontonu vsietil v 59. minúte Vasilij Podkolzin.
Autor TASR,aktualizované
New York 24. októbra (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali v noci na piatok v NHL na ľade Edmontonu 5:6. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Z víťazstva sa netešil ani obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay podľahla doma Chicagu 2:3.
Montreal nenadviazal na dve predchádzajúce víťazstvá a v deviatom stretnutí sezóny si pripísal tretiu prehru. Víťazný gól Edmontonu vsietil v 59. minúte Vasilij Podkolzin. Slafkovský si pripísal jednu strelu na bránku, jeden plusový bod a jeden „hit.“ Tampa Bay zaznamenala štvrtú prehru za sebou a so štyrmi bodmi uzatvára Východnú konferenciu. Černák nastúpil v druhej obrannej dvojici a zaznamenal jednu strelu na bránku, jeden plusový bod a jeden „hit.“
NHL - výsledky:
Tampa Bay - Chicago 2:3, Boston - Anaheim 5:7, Florida - Pittsburgh 3:5, New York Islanders - Detroit 7:2, New York Rangers - San Jose 5:6 pp, Ottawa - Philadelphia 2:1, Nashville - Vancouver 2:1, St. Louis - Utah 4:7, Winnipeg - Seattle 0:3, Colorado - Carolina 4:5 pp, Dallas - Los Angeles 2:3 pp, Edmonton - Montreal 6:5
