New Jersey zvíťazilo nad Columbusom 4:3, Nemec asistoval

NHL - výsledky:



New Jersey - Columbus 4:3 pp, New York Rangers - Washington 5:1, Tampa Bay - Florida 2:3, Toronto - Ottawa 2:4, Buffalo - Boston 1:4, New York Islanders - Pittsburgh 0:7, Minnesota - Detroit 6:3, Nashville - Carolina 2:5, St. Louis - Dallas 2:1, Arizona - Colorado 5:4 pp, Chicago - Winnipeg 2:1 pp, Calgary - Seattle 1:2, Anaheim - Vegas 5:2, Los Angeles - San Jose 5:1

New York 28. decembra (TASR) - Slovenský obranca Šimon Nemec pomohol asistenciou hokejistom New Jersey k víťazstvu 4:3 po predĺžení nad Columbusom vo štvrtkovom zápase NHL. V 56. minúte našiel krásnou nahrávkou od mantinelu medzi kruhmi Dawsona Mercera a ten vyrovnal na 2:2. Duel napokon rozhodol v 63. minúte Timo Meier. V súboji Slovákov sa v Calgary tešil Tomáš Tatar, obrancovia Martin Fehérváry a Erik Černák sa museli zmieriť s prehrami.Nemec nastúpil v prvej obrannej formácií a pripísal si jeden plusový bod, jednu strelu na bránku a celkovo sedemkrát zblokoval strelu súpera. S časom 22:37 bol druhý najvyťažovanejší hráč Devils a zapísal si štvrtú asistenciu v NHL. V dvanástich zápasoch má 19-ročný nováčik bilanciu 1+4. New Jersey zvíťazilo druhýkrát v sérii a vo Východnej konferencii je na desiatej priečke.Washington s obrancom Martinom Fehérvárym prehral na ľade New Yorku Rangers 1:5. Slovenský hokejista bol na ľade 19 minút a 46 sekúnd a zaznamenal štyri hity. Dva góly strelil obranca K'Andre Miller, "jazdci" vyhrali päť z posledných šiestich duelov.S prehrou sa musel zmieriť aj Erik Černák, jeho Tampa Bay prehrala v derby s Floridou 2:3. Slovenský obranca odohral rovných 21 minút, mal dva mínusové body a rozdal až šesť hitov. Na brankára Sergeja Bobrovského vyslal jednu strelu. Dva góly Panthers strelil Sam Reinhart, Aleksander Barkov nazbieral tri asistencie a Florida vyhrala tretíkrát za sebou. Lightning nepomohol ani 300. gól Nikitu Kučerova, ktorý je s 58 bodmi lídrom produktivity súťaže.V súboji dvoch Slovákov sa tešil Tomáš Tatar, ktorého Seattle vyhral v Calgary 2:1. Za Flames sa predstavil len Martin Pospíšil, jeho krajan Adam Ružička bol len zdravý náhradník. Z dvojice slovenských útočníkov nebodoval ani jeden. Tatar vystrelil dvakrát za 16 minút a 18 sekúnd na ľade, Pospíšil (11:10) mal takisto dva strelecké pokusy a rozdal aj štyri hity. Kraken bodoval v siedmom zápase za sebou, úspešný návrat do NHL zaznamenal brankár Chris Driedger, ktorý kryl 37 striel. Kanadský majster sveta z roku 2023 sa po operácii kolena rozohrával na farme, v NHL nastúpil prvýkrát od 1. mája 2022.Boston vyhral v Buffale 4:1 a zastavil sériu štyroch prehier, Connor Bedard rozhodol dvoma gólmi (z toho svojim prvým v predĺžení) o víťazstve Chicaga nad Winnipegom 2:1 a obranca Chris Letang nazbieral šesť asistencií pri víťazstve Pittsburghu na ľade NY Islanders 7:0.