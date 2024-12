Pittsburgh vyhral na ľade Nashvillu 5:4

NHL - sumáre:



Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)



Góly: 8. Provorov (Aston-Reese, Olivier), 30. Werenski (Marčenko, Monahan), 34. Monahan (Voronkov, Marčenko), 59. Monahan - 58. L. Hughes (Cotter, Palát), 59. Meier (J. Hughes, L. Hughes). Brankári: Merzlikinš - Allen, strely na bránku: 20:42.







Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)



Góly: 6. Cirelli (Geekie, Hagel), 24. Perbix (Kučerov, Point), 34. Goncalves (Kučerov) - 33. Bučnevič (Thomas, Fowler). Brankári: Vasilevskij - Binnington (34. Hofer), strely na bránku: 18:32.







Philadelphia Flyers - Los Angeles Kings 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)



Góly: 15. Cates (Brink, Foerster), 32. Foerster (Laughton), 36. Foerster (Frost, Tippett) - 11. Fiala (Danault), 22. Jeannot (Foegele, Spence), 40. Kopitar (Laferriere, Gavrikov), 42. Foegele (Spence, Moverare), 51. Kopitar (Turcotte, Gavrikov), 57. Byfield, 58. Fiala (Laferriere, Clarke). Brankári: Kolosov - Kuemper, strely na bránku: 26:27.







Nashville Predators - Pittsburgh Penguins 4:5 pp (2:1, 1:2, 1:1 - 0:1)



Góly: 4. Marchessault (Forsberg, Schenn), 18. Evangelista (Novak, Skjei), 24. Stamkos (Forsberg, Nyquist), 48. Skjei (O'Reilly, L'Heureux) - 17. Rust (Rakell, Crosby), 28. Crosby (Karlsson, Rust), 30. Rakell (Crosby, Rust), 52. Karlsson (Grzelcyk, Crosby), 62. Rust (Malkin, Letang). Brankári: Saros - Jarry, strely na bránku: 26:20.







Chicago Blackhawks - Seattle Kraken 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 31. Michejev (Teräväinen), 47. Michejev (Teräväinen, Bertuzzi), 56. Allan (Donato, Murphy) - 52. Evans (Bjorkstrand, Montour). Brankári: Söderblom - Daccord, strely na bránku: 24:28.







Calgary Flames - Ottawa Senators 2:3 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 13. Coleman (Bahl, Coronato), 48. Huberdeau (Coronato, Zary) - 19. Cousins (Sanderson, Hamonic), 47. Greig, 61. Tkachuk (Stützle, Ullmark). Brankári: Vladař - Ullmark, strely na bránku: 31:29.







Edmonton Oilers - Boston Bruins 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)



Góly: 32. Hyman (Draisaitl), 58. McDavid (Hyman, Draisaitl), 62. Ekholm (Nugent-Hopkins, Draisaitl) - 2. E. Lindholm (Marchand, McAvoy), 18. Kastelic (Beecher, Carlo). Brankári: Skinner - Swayman, strely na bránku: 26:26.







Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Góly: 38. Pietrangelo (Theodore, Stone), 44. Karlsson (Howden), 60. Howden (Hanifin) - 9. Blueger (Sherwood, Heinen). Brankári: Hill - Lankinen, strely na bránku: 22:21.







San Jose Sharks - Colorado Avalanche 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)



Góly: 25. Grundström (Rutta, Kunin), 30. Eklund (Ceci, Kunin) - 4. Ničuškin (Makar, MacKinnon), 49. Rantanen (MacKinnon, Makar), 54. Kiviranta (O'Connor), 56. Kiviranta (Lehkonen, Mittelstadt). Brankári: Georgijev - Blackwood, strely na bránku: 34:31.







Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 20:41 0 0 0 0 0 0



Martin Pospíšil (Calgary) 17:07 0 0 0 -1 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 09:09 0 0 0 0 0 2







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 20. decembra (TASR) - Hokejisti Pittsburghu zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NHL na ľade Nashvillu 5:4 po predĺžení. Kapitán Sidney Crosby a krídelník Bryan Rust si pripísali po štyri kanadské body. Z trojice Slovákov Tomáš Tatar (New Jersey), Erik Černák (Tampa Bay) a Martin Pospíšil (Calgary Flames) nebodoval nikto.Crosby skóroval, mal tri asistencie a bol pri každom góle okrem víťazného. Ten strelil po 67 sekúnd extračasu práve Rust, ktorý mal dovedna dva presné zásahy a dve asistencie. Pre kapitána to bol prvý gól po desiatich zápasoch, z ktorých tím nebodoval len v dvoch. Tatarovo Jersey prehralo na ľade Columbusu 2:4, slovenský útočník bol na ľade 9:09 minúty, rozdal dva hity a dostal dvojminútový trest za hákovanie.Černákova Tampa naopak zdolala St. Louis 3:1 a slovenský obranca absolvoval 20:41 minúty, zaznamenal jeden blok a šesť hitov. Dve asistencie zaznamenal Nikita Kučerov a natiahol bodovú sériu na deväť duelov.Pospíšil nezopakoval proti Ottawe (2:3 pp) výkon z duelu s Bostonom (3:4 pp), kde bodoval po šiestich dueloch. V tom najnovšom si pripísal mínusku, jeden blok a rozdal deväť hitov. Na ľade bol 17:07 minúty.