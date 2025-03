Rantanen zamieril z Caroliny do Dallasu

Dallas 7. marca (TASR) - Klub zámorskej NHL Carolina Hurricanes vymenil fínskeho hokejistu Mikka Rantanena do Dallasu. Stars za neho obetovali útočníka Logana Stankovena a dva výbery v 1. kole draftu. Rantanen prišiel do Caroliny v závere januára z Colorada, no 28-ročný krídelník sa v novom pôsobisku herne príliš neuchytil a napokon bol jeden z najžiadanejších hráčov pred uzávierkou výmen.



Podľa TSN sú súčasťou výmeny aj ďalší hráči, respektíve draftové voľby. Fínsky útočník sa so Stars dohodol hneď aj na novom kontrakte, detaily nie sú zatiaľ známe, podľa zámorských médií ide o osemročnú zmluvu s priemerným zárobkom minimálne 12 miliónov dolárov.



Rantanen bol súčasť organizácie Colorada Avalanche od roku 2015, keď ho klub získal v drafte v 1. kole z 10. miesta. V roku 2022 pomohol Avalanche k zisku Stanleyho pohára. Postupne sa vypracoval medzi najproduktívnejších hráčov ligy, v uplynulých dvoch sezónach prekonal 100-bodovú hranicu. V roku 2019 podpísal s vedením "lavín" šesťročnú zmluvu s priemerným ročným platom 9,5 milióna dolárov. Kontrakt mu vyprší po prebiehajúcej sezóne 2024/2025 a keďže sa s Coloradom nevedel dohodnúť na novom kontrakte, klub ho vymenil do Caroliny.



V drese "hurikánov" sa mu však herne príliš nedarilo. Zatiaľ čo vo farbách Avalanche potvrdzoval vysoký herný štandard (64 bodov (25+39) v 49 zápasoch), v Caroline strelil Rantanen v 13 zápasoch iba dva góly, ku ktorým pridal štyri asistencie.