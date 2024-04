San Jose ukončilo spoluprácu s trénerom Quinnom

San Jose 24. apríla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL San Jose Sharks oznámil ukončenie spolupráce s hlavným trénerom Davidom Quinnom. Klub o tom informoval prostredníctvom oficiálnej webovej stránky. Meno jeho nástupcu zatiaľ nezverejnil.



Päťdesiatsedemročný Quinn pôsobil vo funkcii hlavného kormidelníka od 26. júla 2022, keď nahradil Boba Boughnera. Sharks skončili v tejto sezóne na poslednom mieste v celej lige a piatykrát v rade nepostúpil do play off. "Po tom, čo sme na konci sezóny prešli procesom interných stretnutí, vyhodnotili sme, v akej fáze sa náš tím nachádza a kam chceme, aby sa sa posunul. Urobili sme ťažké rozhodnutie a spravili zmenu na poste hlavného trénera .David je dobrý tréner a ešte lepší človek. Chcel by som sa mu osobne poďakovať za jeho tvrdú prácu počas uplynulých dvoch sezón. Odviedol obdivuhodnú prácu za ťažkých okolností a ja si úprimne vážim, ako sa s touto situáciou vysporiadal,“ uviedol generálny manažér Mike Grier.



Quinn je deviaty tréner NHL, ktorého v prebiehajúcej sezóne prepustili. Rovnaký osud stretol aj Jaya Woodcrofta (Edmonton), Deana Evasona (Minnesota), Craiga Berubea (St. Louis), D.J. Smitha (Ottawa), Lanea Lamberta (NY Islanders), Todda McLellana (Los Angeles), Lindyho Ruffa (New Jersey) a Dona Granata (Buffalo).