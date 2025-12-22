Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slafkovský dvakrát asistoval, Montreal prehral v Pittsburghu

Slovenský hokejista Montrealu Juraj Slafkovský v zápase NHL v Pittsburghu 21. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Zo Slovákov sa na ľade predstavil aj obranca Martin Fehérváry, no z triumfu sa netešil. Washington prehral v Detroite 2:3 po predĺžení.

New York 22. decembra (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali v noci na pondelok v NHL na ľade Pittsburghu 3:4 po nájazdoch. Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slafkovský zaznamenal dve asistencie.

Slafkovský asistoval pri góle Olivera Kapanena v 8. minúte a Montreal otvoril skóre duelu, neskôr bol aj pri presnom zásahu Ivana Demidova na 2:2 v 24. minúte. V nájazdoch však rozhodol o dvoch bodoch pre Pittsburgh Rickard Rakell. Za Penguins si gól a asistenciu pripísal Sidney Crosby a dostal sa tak do čela historickej tabuľky kanadského bodovania tímu. Na konte má 1724 bodov a prekonal Maria Lemieuxa.

Zo Slovákov sa na ľade predstavil aj obranca Martin Fehérváry, no z triumfu sa netešil. Washington prehral v Detroite 2:3 po predĺžení, v čase 64:36 rozhodol Moritz Seider.



NHL - výsledky:

Detroit - Washington 3:2 pp, Minnesota - Colorado 1:5, Boston - Ottawa 2:6, Dallas - Toronto 5:1, Nashville - New York Rangers 2:1, New Jersey - Buffalo 1:3, Pittsburgh - Montreal 4:3 pp a sn /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 0+2/, Utah - Winnipeg 4:3 pp, Edmonton - Vegas 4:3
