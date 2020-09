Tampa Bay s Černákom postúpila do finále play off

Hokej - play off NHL



Finále Východnej konferencie



New York Islanders - Tampa Bay 1:2 pp /Černák za Tampu 0+1/



Konečný stav série: 2:4, Tampa Bay postúpila do finále play off

Edmonton 18. septembra (TASR) – Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom postúpili do záverečných bojov o Stanleyho pohár. V šiestom zápase finále Východnej konferencie NHL zdolali v noci na piatok New York Islanders 2:1 po predĺžení aj vďaka Černákovej asistencii a v celej sérii triumfovali 4:2. Majstrovskú trofej tak tento rok s určitosťou získa aj Slovák, Tampa sa vo finále play off stretne s Dallasom, za ktorý pravidelne nastupuje ďalší slovenský zadák Andrej Sekera. Prvý duel série je na programe v noci na nedeľu o 1.30 SELČ.Slovenský hokejista zdvihne nad hlavu Stanleyho pohár prvýkrát od roku 2015. Pred piatimi rokmi ho do Trenčína priviezol Marián Hossa, trojnásobný držiteľ v drese Chicaga.