Tampa Bay zvíťazila nad Montrealom a navýšila náskok v sérii

Finále play off NHL - druhý zápas /na štyri víťazstvá/



Tampa Bay - Montreal 3:1



Stav série: 2:0

New York 1. júla (TASR) – Hokejisti Tampy Bay Lightning vedú vo finále play off NHL nad Montrealom Canadiens už 2:0 na zápasy. Obhajca Stanleyho pohára zvíťazil v druhom finálovom zápase v noci na štvrtok na domácom ľade 3:1. Slovenský obranca Erik Černák v drese víťazov odohral vyše 20 minút a pripísal si dva plusové body. Jeho krajan Tomáš Tatar v tíme Canadiens opäť chýbal na súpiske.Víťazný gól strelil Blake Coleman dve sekundy pred koncom druhej tretiny. Domáci brankár Andrej Vasilevskij zlikvidoval 42 striel Montrealu, ktorý v prvom zápase prehral 1:5. Skóre uzavrel v 56. minúte Ondřej Palát. Ako uviedol oficiálny web NHL, mužstvo, ktoré vo finále viedlo 2:0 na zápasy vyhralo titul 46-krát a len 5-krát neuspelo.Séria sa teraz presúva do Montrealu, zápas číslo tri je na programe v noci na sobotu o 2:00.