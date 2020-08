Tampa rozdrvila Boston 7:1, vyhnala Haláka z bránky

2. kolo play off NHL



Semifinále Východnej konferencie



Boston – Tampa Bay 1:7

HALÁK vykryl 12 zo 16 striel, chytal do 32. min - ČERNÁK 0+1/

Stav série: 1:2



Philadelphia – New York Islanders 4:3 pp

Stav série: 1:1



Semifinále Západnej konferencie

Dallas – Colorado 1:3 v 3. tretine

Stav série: 2:0

Edmonton/Toronto 27. augusta (TASR) – Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v treťom dueli semifinále play off Východnej konferencie NHL nad Bostonom vysoko 7:1 a v sérii sa ujali vedenia 2:1 na zápasy.Slovenský obranca Erik Černák sa na triumfe Lightning podieľal jednou asistenciou. Jaroslav Halák vydržal v bránke Bruins do štvrtého inkasovaného gólu, v 32. minúte ho vystriedal Čech Daniel Vladař. Slovenský brankár vykryl 12 zo 16 striel. V ďalšom súboji, ktorý sa hral v Toronte v noci na štvrtok, Philadelphia zdolala New York Islanders 4:3 po predĺžení a vyrovnala stav série na 1:1.Nikita Kučerov sa na výhre bleskov podieľal gólom a tromi asistenciami, Alex Killorn si pripísal dva góly a asistenciu, tri body zaznamenali aj Brayden Point a Michail Sergačov (zhodne 1+2). Černák odohral necelých 17 minút, prezentoval sa jednou strelou a nazbieral najviac plusových bodov zo všetkých hráčov v zápase – štyri. Kapitán medveďov Zdeno Chára vyslal počas 18 minút na bránku jednu strelu.